Finnveralla on nykyistä paremmat mahdollisuudet toimia tehokkaasti valtion erityisrahoitusyhtiönä ja hoitaa yhtiön elinkeino- ja teollisuuspoliittista tehtävää. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset valtioneuvoston esityksestä presidentin esittelyssä 30.12.2025.

Ajantasaistetun sääntelyn myötä Finnvera kykenee entistä tehokkaammin edistämään suomalaisyritysten investointeja, kasvua, kansainvälistymistä ja vientiä. Tämä mahdollistaa nykyistä paremmin yhtiötä toteuttamaan elinkeino- ja teollisuuspoliittista tehtäväänsä. Pk-yritysten rahoittaminen koko maassa jatkuu, myös yhtiön toiminta viennin edistämiseksi selkeytyy ja riskienhallinta vahvistuu.

Finnvera voi jatkossa laajentaa markkinapuutealueilla toimintaansa myös useammalle toimialalle, kun sitä aiemmin rajoittaneet toimialarajaukset poistuvat lain tasolta. Tämän myötä Finnvera voi palvella entistä useampia rahoituskelpoisia yrityksiä.

”On tärkeää, että varmistamme yritysrahoituksen saatavuuden sitä tarvitseville, rahoituskelpoisille yrityksille. Tämä uudistus mahdollistaa Finnvera-rahoituksen suuntaamisen uusille toimialoille, ja sitä kautta voimme tukea kasvua aiempaa paremmin”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Valtion omistamana rahoitusyhtiönä Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa sekä edesauttaa suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä.

Uudistus perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan.

Laki valtion erityisrahoitustoiminnasta ja sen järjestämisestä sekä siihen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2026. Eräät rahoitusvalvontaan liittyvät muutokset tulevat voimaan 24 kuukauden siirtymäajan jälkeen.

