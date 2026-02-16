Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on täytettävänä viraston pääjohtajan virka 1.6.2026 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka on viraston yhteinen ja se täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Virkaa ovat hakeneet seuraavat 17 henkilöä:

Aalto Mika

Aaltonen Juha-Erik

Ekqvist Marko

Haapalainen Kimmo

Karjula Juulia

Kemppainen Juha

Lahtinen Hannu

Litja Juhana

Marks Peter

Nieminen Timo

Nummi Antti

Salmi Olli

Suomela Pekka

Tiilikainen Kimmo

Valpola Samu

Vilpas Leeni

Vuori Saku



GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla. Se tuottaa puolueetonta tutkimustietoa yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin.

Pääjohtaja johtaa ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ja tutkimuskeskuksen johtokunnalle.

Pääjohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin GTK:sta annetussa laissa. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Hakuaika päättyi maanantaina 16.2.2026 kello 14.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Juhapekka Ristola, TEM, p. 029 504 7399

teollisuusneuvos Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103

