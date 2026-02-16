Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajan paikkaa hakeneet
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on täytettävänä viraston pääjohtajan virka 1.6.2026 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka on viraston yhteinen ja se täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Virkaa ovat hakeneet seuraavat 17 henkilöä:
Aalto Mika
Aaltonen Juha-Erik
Ekqvist Marko
Haapalainen Kimmo
Karjula Juulia
Kemppainen Juha
Lahtinen Hannu
Litja Juhana
Marks Peter
Nieminen Timo
Nummi Antti
Salmi Olli
Suomela Pekka
Tiilikainen Kimmo
Valpola Samu
Vilpas Leeni
Vuori Saku
GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla. Se tuottaa puolueetonta tutkimustietoa yhteiskunnalle ja yrityksille vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin.
Pääjohtaja johtaa ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ja tutkimuskeskuksen johtokunnalle.
Pääjohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin GTK:sta annetussa laissa. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.
Hakuaika päättyi maanantaina 16.2.2026 kello 14.00. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.
Lisätiedot:
osastopäällikkö Juhapekka Ristola, TEM, p. 029 504 7399
teollisuusneuvos Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103