Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haun erityisavustukselle. Avustusta voi saada toimintaan, joka edistää pakolaisten vastaanottoa, kotoutumista, työllisyyttä tai osallisuutta kunnassa tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä pakolaisina saapuneille hyvinvointialueella.

Valtionavustuksen myönnetään pakolaisina saapuneiden vastaanoton järjestämiseksi tai kehittämiseksi. Avustusta voivat hakea kunnat, hyvinvointialueet tai Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomainen.

Vuoden 2026 erityisavustuksen myöntämisessä otetaan huomioon myös tilapäistä suojelua saavat, jotka ovat kuntien ja hyvinvointialueiden laskennallisen korvauksen automatisoidun maksatuksen piirissä. Valtionavustuksella toteutettava toiminta voi tukea kiintiöpakolaisia, turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneita ja tilapäistä suojelua saavia.

Avustusta haetaan haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakemus on toimitettava 29.4.2026 klo 16.00 mennessä.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Maria Tiainen, p. 0295 047 582