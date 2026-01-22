Hallitus esittää lakia käsityö- ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta
työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2026 15.33
Tyyppi:Uutinen
Hallitus antoi 22.1. 2026 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi käsityö- ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä siihen liittyviksi muiksi laeiksi.
Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan unionin asetus käsityö- ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta Toimivaltaisina viranomaisina toimisivat Patentti- ja rekisterihallitus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Lakiesityksessä säädetään lisäksi rekisteröintimenettelystä, kansallisesta yhteyspisteestä sekä valvontajärjestelmästä.
Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2026.
Lisätiedot:
erityisasiantuntija Stiina Löytömäki, TEM, p.029 504 7107
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi käsityö- ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja siihen liittyviksi laeiksi