Hallitus antoi 29.1.2026 eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi patenttilaiksi. Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa ja selkeyttää nykyistä patenttilakia, joka on monilta osin vanhentunut.

Uusi patenttilaki sisältäisi jatkossakin patenttioikeuden keskeiset perussäännökset. Laissa säädettäisiin muun muassa patentin antaman yksinoikeuden sisällöstä ja sen rajoituksista, patentoitavuuden edellytyksistä, patenttihakemuksesta ja hakemusmenettelystä, patentin myöntämisestä ja väitemenettelystä sekä patentin loukkauksesta seuraavista oikeusseuraamuksista ja patentin mitätöinnistä tuomioistuimessa.

Aineettomat oikeudet, kuten patenttioikeudet, kannustavat innovaatiotoimintaan ja edistävät innovaatioiden hyödyntämistä yhteiskunnassa. Ne ovat siten keskeinen osa innovaatiopolitiikkaa, jonka tavoitteena on luoda Suomeen olosuhteet, jotka tukevat yritysten rohkeaa innovaatiotoimintaa, uudistumista ja kansainvälistä kasvua.

Patenttilain uudistamista on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.

