Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön tulee puuttua tehokkaasti ja ennakoiden. Hallitus jatkaa työtä työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi lakihankkeella, joka selvittää ja valmistelee tarvittavat muutokset oleskelulupamenettelyyn.

”Työperäisen hyväksikäytön tapauksia on viime vuosina saatu päivänvaloon pitkäjänteisen ja laajan viranomaisyhteistyön ansiosta. Hallitus jatkaa uudistuksia työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Tällä lakihankkeella puutumme oleskelulupien myöntämisen ja käsittelemisen epäkohtiin”, työministeri Matias Marttinen painottaa.

Hanke selvittää ja toteuttaa tarvittavat oleskelulupamenettelyn muutokset, joilla voidaan torjua ja ehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi työnantajaan kohdistuvien rikosepäilyjen vaikutuksiin, työnantajan vastuun selkeyttämiseen ja hyväksikäytön uhrille myönnettävän oleskeluluvan kehittämiseen.

Toimet hyväksikäytön torjumiseksi ovat edenneet tällä hallituskaudella

Lakihanke on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen työperäisen hyväksikäytön vastaista toimenpideohjelmaa. Osana toimenpideohjelmaa on muun muassa tehty lainsäädäntömuutokset luonnontuotteiden kerääjien aseman parantamiseksi ja panostettu tiedon levittämiseen jakamalla Suomeen työhön saapuville usean eri kanavan kautta monikielistä tietoa heidän oikeuksistaan. Kansainvälisen rekrytoinnin kumppanimaissa on myös kehitetty eettisen rekrytoinnin menetelmiä.

“Toimenpideohjelman laaja-alaisilla toimenpiteillä pyrimme varmistamaan, että kaikki työntekijät voivat tehdä työtä turvallisessa ja reilussa ympäristössä. Työperäinen hyväksikäyttö vaatii viranomaisten toimien lisäksi tietysti myös työnantajien omaa vastuullisuustyötä”, työministeri Marttinen sanoo.

Nyt käynnistyvässä lakihankkeessa tehtäisiin lisäksi EU-komission edellyttämät muutokset kausityölakiin.

Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syyskaudella 2026.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Ariann Grandell, TEM, p. 0295 047 236

työministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset työministerille)