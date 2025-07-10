Hankintalain uudistuksella hallitus tavoittelee säästöjä ja tehokkuutta julkisiin hankintoihin sekä edistää avointa ja reilua kilpailua. Valmistelu jatkuu lausuntopalautteen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriössä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaanotti yli 620 lausuntoa muutoksista hankintalakiin. Lakiluonnos oli lausuntokierroksella 15.1.–11.3.2025. Lausuntoyhteenveto on julkaistu Hankeikkunassa.

Hankintalain valmistelu jatkuu lausuntopalautteen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriössä. Tavoitteena on, että hallitus antaa esityksensä eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.

