Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtajan paikkaan 23 hakijaa
Huoltovarmuuskeskuksessa on täytettävänä pääjohtajan virka 1.4.2026 lukien. Virka on viraston yhteinen ja se täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Virkaa ovat hakeneet:
Aalto Mika
Haapalainen Kimmo
Hartikainen Jarna
Järvinen Matti
Kinnunen Matti
Kiuru Tomi
Korhonen-Low Mira
Korvala Petteri
Känkänen Janne
Laiho Aki
Laine Janne
Lindgren Marjo
Lähteenoja Pentti
Mattila Tapani
Murtopuro Juha
Nummela Arto
Nummi Antti
Pekki Jaakko
Ryti Niilo
Tollet Jan-Johannes
Tonteri Risto
Weuro Jaakko
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva valtion virasto. Huoltovarmuuskeskus tukee viranomaisia, elinkeinoelämää ja järjestöjä huoltovarmuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä suunnittelee ja toteuttaa huoltovarmuutta turvaavia varautumistoimenpiteitä normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta ja niiden aikana.
Pääjohtaja vastaa viraston toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pääjohtajan ja Huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin laissa huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 16.12.2025 siten, että laki tulee voimaan 1.4.2026 lukien. Työ- ja elinkeinoministeriö avasi pääjohtajan hakuprosessin ennen lain voimaantuloa viraston perustamista ja toiminnan käynnistämistä koskevana valmistelutoimenpiteenä.
Hakuaika päättyi keskiviikkona 21.1.2026 kello 16.15. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.
Lisätiedot:
hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, p. 029 504 9009