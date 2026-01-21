Huoltovarmuuskeskuksessa on täytettävänä pääjohtajan virka 1.4.2026 lukien. Virka on viraston yhteinen ja se täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Virkaa ovat hakeneet:



Aalto Mika

Haapalainen Kimmo

Hartikainen Jarna

Järvinen Matti

Kinnunen Matti

Kiuru Tomi

Korhonen-Low Mira

Korvala Petteri

Känkänen Janne

Laiho Aki

Laine Janne

Lindgren Marjo

Lähteenoja Pentti

Mattila Tapani

Murtopuro Juha

Nummela Arto

Nummi Antti

Pekki Jaakko

Ryti Niilo

Tollet Jan-Johannes

Tonteri Risto

Weuro Jaakko

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva valtion virasto. Huoltovarmuuskeskus tukee viranomaisia, elinkeinoelämää ja järjestöjä huoltovarmuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä suunnittelee ja toteuttaa huoltovarmuutta turvaavia varautumistoimenpiteitä normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta ja niiden aikana.



Pääjohtaja vastaa viraston toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pääjohtajan ja Huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin laissa huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 16.12.2025 siten, että laki tulee voimaan 1.4.2026 lukien. Työ- ja elinkeinoministeriö avasi pääjohtajan hakuprosessin ennen lain voimaantuloa viraston perustamista ja toiminnan käynnistämistä koskevana valmistelutoimenpiteenä.

Hakuaika päättyi keskiviikkona 21.1.2026 kello 16.15. Päivitämme tarvittaessa hakijalistaa sellaisten määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten osalta, jotka saapuvat myöhemmin postin kautta tai kirjaamon asiointipisteestä.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Eeva Vahtera, TEM, p. 029 504 9009

