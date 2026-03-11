Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n hallintoneuvostossa 11.3.2026 hyväksytyn suosituksen tarkoituksena on reagoida rauhoittavasti Lähi-idässä käytävän sodan vaikutuksiin maailman öljymarkkinoihin.

Toimenpide tarkoittaa sitä, että IEA:n jäsenmaat voisivat ottaa yhteensä käyttöön 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita hätävarastoistaan. Menettely on vapaaehtoinen ja joustava muun muassa sillä tavoin, että sitä voidaan soveltaa 90 päivän kuluessa.

IEA:n tämänkertainen linjaus on merkittävä, vastaten noin neljän vuorokauden globaalia öljynkulutusta tai vajaata kolmannesta jäsenmaiden itsensä ylläpitämistä varastoista. Suomen laskennallinen osuus on 1,752 miljoonaa barrelia raakaöljyä (238 000 tonnia).

Kyseessä on IEA:n historian suurin koordinoitu varantojen vapautus. Se olisi yli kaksinkertainen verrattuna siihen 182 miljoonan öljybarrelin määrään, jonka IEA-maat lopulta vapauttivat Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. Suomi osallistui tuolloin yhteensä 746 000 barrelilla varantojen vapauttamiseen Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoista.

Suomi voi tehdä itsenäisesti ja oman tilanteemme huomioiden päätöksensä mahdollisesta varastojen vapauttamisesta ja sen täsmällisestä määrästä. Työ- ja elinkeinoministeriössä ja Huoltovarmuuskeskuksessa arvioidaan tilannetta ja sen kehitystä. Suomen päätöksellä ei ole vaikutusta polttoaineiden hintaan Suomessa. Merkittävien määrien vapauttaminen edellyttää valtioneuvoston päätöstä.

Öljyn huoltovarmuusvarastot Suomessa yli kansainvälisten velvoitteiden

Suomessa öljyn huoltovarmuusvarastoja ovat Huoltovarmuuskeskuksen omistuksessa olevat valtion varmuusvarastot sekä öljyn maahantuojien velvoitevarastot, joista säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetussa laissa. Näiden varmuusvarastojen ylläpidolla Suomi täyttää öljyvarastoja koskevat IEA:n ja EU:n velvoitteet, joiden mukaan varastojen kokonaistaso vastaa noin 90 päivän nettotuontia.

Käytännössä Suomi ylläpitää selvästi kansainväliset velvoitteet ylittävää öljyvarastojen tasoa. Tuontiin perustuvan energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi Huoltovarmuuskeskus pitää tuontipolttoaineita valtion varmuusvarastoissa huoltovarmuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti niin, että maassa on käytettävissä keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot.

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518