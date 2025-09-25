Kaivoslain uudistuksen vaikutuksia arvioidaan käynnistyvässä arviointitutkimuksessa. Huomiotavia näkökulmia ovat sääntelyn toimivuus, ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytykset sekä paikallinen hyväksyttävyys ja vaikuttamismahdollisuudet. Lisäksi arviointi tarkastelee alaa koskevien muiden lainsäädäntöhankkeiden yhteisvaikutuksia.

Kaivostoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä on muutettu eri tavoin viime vuosina. Viimeisin merkittävä muutos astui voimaan kesäkuussa 2023. Sen myötä paikallisten vaikutusmahdollisuuksia, elinkeinotoiminnan näkymiä ja ympäristöllisten seikkojen huomioon ottamista pyrittiin vahvistamaan. Nämä muutokset liittyvät osaltaan alan ajankohtaiseen ja sekä muuttuvaan rooliin osana kansainvälistä geopolitiikkaa ja puhtaan siirtymän materiaalitaloutta.

Uudistus merkitsi huomattavia muutoksia sääntelyjärjestelmään koskien kaivostoiminnan eri vaiheita, ja muutoksilla on ollut merkittäviä ja toisistaan vaihtelevia vaikutuksia kaikkien kaivostoiminnan intressitahojen toimintaympäristöön.

Hankkeen aikana kuullaan laajasti eri sidosryhmiä. Hyödynnettäviä menetelmiä ovat mm. dokumenttianalyysi, haastattelu- ja kyselytutkimukset sekä lainsäädäntökehyksen oikeudellinen analyysi. Arvioinnin toteuttavat yhteistyössä Owal Group Oy, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, GeoPool Oy vuosien 2025–2026 aikana. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, TEM, p. 029 504 7325, [email protected]

projektipäällikkö Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy, p. 040 758 5893, [email protected]

