Kasvuyrittäjyyden ohjelman toteutus on lähtenyt hyvin liikkeelle. Keskeistä ohjelmassa on tukea keskisuurten yritysten ja sellaiseksi aikovien uudistumis- ja kasvutavoitteita. Business Finland, Finnvera ja Elinvoimakeskukset ovat toteuttaneet Mittelstand-kampanjoita, joiden avulla pk-yrityksiä on aktivoitu uudistumaan ja kasvamaan. Kampanjat ovat tuoneet uusia asiakkaita ja lisänneet tietoisuutta palveluista, ja ne vakiinnutetaan osaksi toimintaa.

Kasvurahoitusta on vahvistettu erityisesti Finnveran ja Tesin toimin. Finnvera avaa uudelleen hakuun lainan mikroyritysten kasvuhankkeisiin. Haku käynnistyy helmikuussa 2026. Tesi:n sijoitusstrategian muutos ja lisärahoitus ovat parantaneet rahoituksen saatavuutta erityisesti skaalautumisvaiheessa.

Business Finlandin uudistunut strategia tukee ohjelman tavoitteita vauhdittaa yritysten uudistumista ja kestävää kasvua sekä osaamisten leviämistä yhteiskunnassa. VTT:lla on tärkeä rooli pk-yritysten teknologiakehityksen ja kasvun tukemisessa sekä toimialojen uudistamisessa myös VTT:n omien spinoff-yritysten kautta.

Elinvoimakeskukset tukevat alueellista kasvua ja kilpailukykyä myöntämällä avustuksia pk-yritysten kehittämishankkeisiin ja uudistamalla kasvupalveluja. Uutena rahoitusinstrumenttina ne tarjoavat T&K-rahoituslain mukaista rahoitusta pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Tulevan vuoden työssä tavoitellaan muun muassa tiiviimpien yhteyksien rakentamista korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välille, jotta uusin tutkimus ja osaamisen siirtyminen tukee yritysten uudistumista ja uusien tutkimuslähtöisten yritysten syntymistä. Myös toimet, joiden avulla varmistetaan osaava työvoima ja sen saatavuus, on kasvuyrityksille tärkeitä.

Ohjelman toteutuksesta raportoidaan tarkemmin kesäkuussa 2026, ja lisäksi kasvuyrittäjyyden kehitystä seuraavista mittareista laaditaan kasvuyrityskatsaus.

Kasvuyrittäjyyden toimenpideohjelma julkaistiin 22.5.2025 ja sen toimeenpano käynnistyi 16.6.2025. Ohjelma pohjautuu hallitusohjelmaan ja sen tavoitteena on tuplata kasvuhakuisten keskisuurten yrittäjävetoisten yritysten (ns. Mittelstand) määrä vuoteen 2030 mennessä ”. Ohjelmassa on 17 toimenpidettä.

