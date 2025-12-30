Hallituksen kotoutumispolitiikka perustuu kielen oppimiseen, työntekoon sekä suomalaiseen yhteiskuntaan perehtymiseen ja sen sääntöjen noudattamiseen. Esitys kotoutumispalveluiden uudistuksesta on nyt lausuntokierroksella.

Hallituksen tavoitteena on uudistaa kotoutumispalvelut vastaamaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa, jonka mukaisesti Suomeen kotoudutaan työllä ja kotoutumisjärjestelmä uudistetaan kotoutumiseen kannustavaksi. Maahanmuuttajan omaa vastuuta kotoutumisestaan lisätään ja järjestelmää muutetaan velvoittavammaksi.

Kotoutumislain tavoite olisi jatkossa yhä selkeämmin työllistymisen, suomen tai ruotsin kielen oppimisen ja suomalaiseen yhteiskuntaan perehtymisen edistäminen. Maahanmuuttaneella olisi jatkossa yhä vahvempi velvollisuus edistää kotoutumistaan ja työllistymistään hakeutumalla ja osallistumalla palveluihin.

Kotoutumisen, yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja kotoutumiskoulutuksen tavoitteet määriteltäisiin selkeämmin. Jatkossa esimerkiksi kansainvälistä suojelua saaville sekä kiintiöpakolaisille laadittaisiin aina kotoutumissuunnitelma, jossa sovittaisiin osallistumisesta kotoutumispalveluihin.

Maahanmuuttaneiden palveluihin liittyen kotoutumislaki keskittyisi jatkossa pääasiassa kotoutumisen alkuvaiheen palveluihin. Kotoutumisen alkuvaihetta ja maahanmuuttaneiden ohjautumista kotoutumista edistäviin palveluihin nopeutettaisiin.

Kotoutumista ja kielitaitoa edistäviä koulutuksia uudistettaisiin

Jatkossa kuntien työvoimaviranomaiset järjestäisivät kotoutumis- ja lukutaitokoulutuksen. Työvoimaviranomaiset voisivat valita, miten koulutukset tuotetaan.

Kotoutumista ja kielitaitoa edistävien koulutuksen rahoitusta selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin, kun kotoutumiskoulutuksen rahoitus olisi jatkossa yhdessä kanavassa eli kunnilla. Kunnille säädettäisiin uudeksi tehtäväksi lukutaitokoulutuksen järjestäminen. Lisäksi syntyisi säästöjä, kun kotoutumiskoulutuksen päällekkäistä rahoitusta purettaisiin. Muutokset voisivat myös lisätä kotoutumiskoulutuksen ja lukutaitokoulutuksen tulosperusteisuutta kunnissa.

Esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman sekä hallituksen kehysriihen 2024 ja budjettiriihen 2025 päätökset kotoutumisen säästöistä.

Uudistus on osa hallitusohjelman toimia, joilla kotoutumisjärjestelmä muutetaan kannustavammaksi ja velvoittavammaksi.

Lausuntokierros käynnissä

Hallituksen esitys on lausuntokierroksella 30.12.2025–10.2.2026. Hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kesällä 2026. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Nea Brandt, p. 0295 047 239 (poissa 1.-6.1.2026 ja 9.1.2026)

erityisasiantuntija Laura Ruuskanen, p. 0295 047 283 (poissa 30.12.2025-8.1.2026)

