Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja talousvyöhykkeen merituulivoima-alueita koskevasta valtioneuvoston päätösluonnoksesta ja sitä koskevasta SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta. Lausuntopyyntö on avoinna Lausuntopalvelu.fi-sivulla 24.10.– 2.12.2025.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä päätösluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta. Kuulemista pohjustava webinaari järjestetään 7. marraskuuta. Ilmoittautumislinkki tilaisuuteen on tämän tiedotteen lopussa.

Päätösluonnoksessa kaksi tuulivoima-aluetta Selkämerellä ja kaksi Perämerellä

Päätösluonnoksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että valtioneuvosto tekee päätöksen neljän Suomen talousvyöhykkeellä sijaitsevan alueen osoittamisesta tuulienergian hyödyntämistä koskevaan käyttöön.

Päätösluonnoksen alueista Perämeri etelä ja Perämeri pohjoinen sekä Selkämeri itä rajautuvat Suomen aluevesirajaan. Selkämeri länsi sijaitsee lähellä Ruotsin ja Suomen välisten talousvyöhykkeiden rajaa. Alueiden yhteispinta-ala on noin 900 neliökilometriä.

Päätöksen SOVA-ympäristöselostus myös arvioitavana

Sweco Finland Oy on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta päätösluonnosta koskevan SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukaisen ympäristöselostuksen.

Laaditussa ympäristöselostuksessa on arvioitu päätösluonnoksen todennäköisesti merkittävät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, luonnonympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja luonnonvarojen käyttöön sekä näiden tekijöiden ristikkäisvaikutukset aluekohtaisesti. Siinä on tunnistettu merkittävät ympäristövaikutukset, esitetty toteutusvaihtoehtojen yhteisvaikutukset, arvioitu päätösluonnoksen merkittävimmät riskit ja tarjottu ehdotuksia vaikutusten hallitsemiseksi.

SOVA-prosessiin ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2025 kuultiin ympäristöarvioinnin suunnittelusta ja ympäristöselostuksen valmistelusta. Nyt kyseessä on kuuleminen valtioneuvoston päätösluonnoksesta ja valmiista ympäristöselostuksesta. Ensimmäisessä vaiheessa saadut lausunnot ja näkemykset arviointisuunnitelmasta ja ympäristön nykytilan kuvauksesta on käsitelty osana selostusta, ja ne ovat vaikuttaneet selostuksen sisältöön.

Lausunnot päätösluonnoksesta ja SOVA-arvioinnista annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntoja voi antaa 2.12.2025 saakka. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa palvelussa, voidaan se toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/15881/2025.



Samanaikaisesti kansallisen kuulemisen kanssa järjestetään myös kansainvälinen Espoon sopimuksen mukainen kuuleminen.

Webinaarissa 7.11. esitellään päätösluonnosta ja sen SOVA-ympäristöarviointia

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kuulemista pohjustavan webinaarin 7.11.2025 klo 12–14. Tilaisuudessa esitellään aluevalinnan päätösluonnosta ja sen SOVA-ympäristöarviointia, joka tukee päätöksen valmistelua ja tuulivoiman kestävää toteuttamista. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Mukaan voi ilmoittautua tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/EP/12CEBECA3CFC7731

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Outi Vilén, p. 0295 047 016 (merituulivoima-alueiden päätösluonnos)

erityisasiantuntija Tuuli Oikarinen, p. 0295 047 292) (merituulivoima-alueiden päätösluonnos)

johtaja Mari Saario, Sweco Finland Oy, mari.saario(at)sweco.fi (SOVA:n ympäristöselostus)

asiantuntija Ulla Värre, Sweco Finland Oy, ulla.varre(at)sweco.fi (SOVA:n ympäristöselostus)