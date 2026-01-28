Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen, joka mahdollistaisi sähkön vähittäismyyntihintojen säännöstelyn sähkön hintakriisin aikana. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on turvata kohtuuhintaisen energian saatavuutta kotitalouksille sekä pienille yrityksille sähkön hintakriisin aikana. Lausuntoaikaa lakiluonnoksesta on 8.3.2026 saakka.

”Laki sähkön hintojen sääntelystä on tarpeellinen varautuaksemme ennakolta paremmin mahdollisiin energiakiriseihin. Se antaa kotitalouksille ja pienille yrittäjille turvaa kohtuuttomia hinnankorotuksia vastaan, jos joudutaan pidempikestoisesti samankaltaiseen tilanteeseen kuin Venäjän energiasodan alussa vuonna 2022. Esitetty hintasääntely ja määräaikaisten kiinteähintaisten sähkösopimuksen keston rajaaminen enintään vuoteen vähentää kuluttajan riskiä altistua kohtuuttoman korkeille hinnoille”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.



Annettava lakiehdotus liittyy Euroopan unionin sähkömarkkinamallia koskeneeseen sääntelyn muutoskokonaisuuteen, jossa mahdollistettiin jäsenvaltiolle julkisten toimien kohdentaminen sähköntoimitusten hinnoitteluun. Kyseessä olisi aidosti poikkeuksellinen ja pitkäkestoinen tilanne, jossa sähkön vähittäismyyntihintaa voitaisiin säännellä hintakaton avulla.

Jäsenvaltiolla on mahdollisuus päättää sähkömarkkinadirektiiviin lisätyn 66 a artiklan mukaisten julkisten toimien soveltamisesta sähkön hinnoitteluun, jos Euroopan unionin neuvosto julistaa jäsenvaltiota koskevan alueellisen tai unionin laajuisen sähkön hintakriisin. Hallituksen esityksessä ehdotettaisiin säädettäväksi lainsäädännölliset puitteet kansallisen option käytölle tilanteessa, jossa neuvosto on julistanut hintakriisin.

Säänneltyä hintaa voitaisiin soveltaa sähkön toimitukseen loppukäyttöä varten pienille yrityksille ja loppukäyttäjille, joiden sähköntoimitussopimus on yksilöity henkilötunnuksella. Säännelty hinta voitaisiin asettaa myös eri suuruisena eri loppukäyttäjäryhmille. Sähkön vähittäismyyntihintojen säännelty hinta tukisi loppukäyttäjiä sähkön hintakriisin aikana ja mahdollistaisi sen, ettei loppukäyttäjän tarvitse käyttää varojaan kasvavien energialaskujen maksamiseen siinä laajuudessa kuin markkinaehtoisesti olisi tarpeen.

Satunnaisia ja lyhytaikaisia hintahuippuja voidaan pitää tavanomaisena piirteenä sähkömarkkinoilla. Poikkeustapauksissa sähkön hinta voi olla kuitenkin pitkäkestoisesti tavanomaista korkeammalla, mikä vaikeuttaa erityisesti sähkölämmitteisissä omakoti- tai rivitaloissa asuvien pieni- ja keskituloisten toimeentuloa.

Hintasääntelyn aikana sähköyhtiön loppukäyttäjille tarjoamien määräaikaisten kiinteähintaisten sähkönmyyntisopimusten voimassaoloaika rajoitettaisiin enintään yhteen vuoteen. Tämä vähentäisi riskiä korkeaan hintaan sidotuista pitkistä määräaikaisista sähkönmyyntisopimuksista.

Ehdotetun lain noudattamista valvoisi Energiavirasto. Lain mahdollisesta voimaantulosta ja voimassaolosta sekä vähittäismyynnin säännellystä hinnasta säädettäisiin erikseen määräaikaisella lailla. Hintasääntelystä sähköyhtiöille maksettavien korvausten sisällyttämisestä valtion talousarvioon päätettäisiin voimaanpanolain säätämisen yhteydessä.

Lausunnot pyydetään 8. maaliskuuta mennessä

Lausunnot lakiluonnoksesta annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua palvelun sivustolla. Jos lausunnon antaminen palvelussa ei ole mahdollista, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa pyydetään silloin mainitsemaan asianumero VN/24895/2025.

Kaikki lausuntopalvelussa annetut lausunnot ovat automaattisesti nähtävissä lausuntopalvelussa. Ministeriö ei julkaise kirjaamoon toimitettuja lausuntoja. Lausunnot julkaistaan hankkeen julkisilla hankesivuilla. Yksityishenkilön lausunto julkaistaan hankesivuilla vain, jos henkilö tätä kirjallisesti pyytää.

teollisuusneuvos Tatu Pahkala, TEM, p. 0295 064 217

erityisasiantuntija Katariina Särkänne, TEM, p. 0295 047 440 (4.2.2016 lähtien)