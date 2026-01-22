Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla muutettaisiin avaruustoimintaa sekä maa-asemia ja eräitä tutkia koskevaa lainsäädäntöä. Lausuntoaika päättyy 23.2.2026.

Esityksessä avaruustoiminnan ja satelliittikaukokartoituksen lupa- ja valvontatehtävät siirrettäisiin TEM:stä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää lupahallintoa sekä parantaa avaruustoimialan toimintaedellytyksiä. Samalla myös maa-asemia ja eräitä tutkia koskevaa lakia tarkistettaisiin menettelyjen yhdenmukaistamiseksi.

Traficom myöntäisi jatkossa avaruustoimintalain mukaiset luvat ja vastaisi valvonnasta. Kansalliseen turvallisuuteen merkittävästi vaikuttavissa tapauksissa luvan myöntäisi valtioneuvosto.

Lakiluonnoksessa täsmennetään soveltamisalaa, selkeytetään avaruusesineiden kiertoratasiirtoja ja yhdenmukaistetaan valvontaa, tiedonluovutusta ja maksuja koskevia säännöksiä. Maa-asemalain velvoitteiden rikkomisesta voitaisiin jatkossa määrätä seuraamusmaksu. Vakavimmissa tapauksissa seuraamusmaksun avaruustoimintalain tai maa-asemalain rikkomisesta määräisi Traficomin yhteydessä toimiva seuraamuskollegio.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Nathalie Dahl, TEM, puh. 029 504 7232

