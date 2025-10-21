Luovan talouden neuvottelukunta keskusteli syksyn ensimmäisessä kokouksessaan 20.10.2025 luovan talouden kasvustrategian toimeenpanosta. Seurantaa päätettiin toteuttaa kokouksissa teemoittain ja tarpeen mukaan toimenpidekohtaisesti. Lisäksi jokaisessa kokouksessa luodaan yleiskuva toimenpiteiden kokonaiskuvasta.

Luovan talouden kasvustrategia julkaistiin kesäkuussa 2025. Neuvottelukunta päätti keväällä, että toimenpitei-den etenemisen seuranta käynnistetään heti kasvustrategian julkaisun jälkeen. Kasvustrategia toimeenpanee kulttuuripoliittiseen selontekoon kirjattuja luovan talouden liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä omalta osaltaan.

Kokouksessa todettiin, että toimenpiteitä on valmistelussa esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ja sääntelyyn (mm. AVMS-direktiivin mahdollistama maksuvelvoite). Valmistelussa on luovan talouden rahoituskartta ja Busi-ness Finlandin luovien alojen tk-rahoitushaku vuodelle 2026. Lisäksi käynnistymässä on selvitys tekijänoikeuden arvon määrittämisestä aineettomana omaisuuseränä. Joulukuun kokouksessa keskustellaan erityisesti teeman ”Maakuvatyö, viennin edistäminen ja markkinointi” etenemisestä.

Luovan talouden neuvottelukunta toimii luovan talouden liiketoiminnan kehittämisen neuvoa-antavana asian-tuntijaryhmänä. Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoteen 2030 asti. Neuvottelukunta kokoontuu neljä ker-taa vuodessa.

