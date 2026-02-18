Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) ministerikokous järjestetään 18.-19.2.2026 Pariisissa. Energiaministerit eri puolilta maailmaa arvioivat kokouksessa energiamarkkinoiden ja -politiikan viimeisimpiä kehityskulkuja sekä niiden vaikutuksia energiahuoltovarmuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja kestävyyteen. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

”Tämä IEA:n ministerikokous on poikkeuksellisen tärkeä tilaisuus linjata yhteisiä ratkaisuja, joilla vahvistamme kestävää ja turvallista energiajärjestelmää globaalisti. Kansainvälisten kumppaneiden kanssa voimme yhdessä vauhdittaa energiasiirtymää ja varmistaa, että tulevien vuosien päätökset perustuvat sekä teknologiseen kehitykseen että yhteisiin tavoitteisiin”, ministeri Sari Multala toteaa.

Joka toinen vuosi järjestettävä ministerikokous tarjoaa tilaisuuden tarkastella foorumin saavutuksia ja keskustella energia-alan keskeisistä maailmanlaajuisista haasteista ja mahdollisuuksista. Jäsenmaiden ministerien lisäksi kokouksen keskusteluihin osallistuu energia-alan ja muiden toimialojen toimitusjohtajia sekä kansainvälisten järjestöjen johtajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Suomi ja Saksa allekirjoittavat Pariisissa vety-yhteistyön aiejulistuksen

Suomi ja Saksa allekirjoittavat Pariisissa IEA-kokouksen yhteydessä yhteisen aiejulistuksen vedyn infrastruktuuria, vetyteknologian kehittämistä ja vetyalan investointeja koskevasta jatkoyhteistyöstä.

Julistuksessa esitetään Suomen ja Saksan yhteinen näkemys vetyä koskevasta energiayhteistyöstä ja määritellään jatkotoimet sekä vaihdon keskeiset aihealueet. Julistuksen allekirjoittavat 18.2. Suomen puolesta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Saksan puolelta talous- ja energiaministeri Katherina Reiche.

Ministeri Multalalla on Pariisissa myös kahdenvälinen tapaaminen Euroopan komission energia- ja asumisasioista vastaavan komissaari Dan Jørgensenin kanssa. Keskustelun aiheina ovat asetusehdotus Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen kehittämiseksi ja ympäristöluvituksen nopeuttaminen vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Multalan ohjelmassa on myös tapaamiset Ukrainan energiaministeri Denys Shmygalin ja Ranskan ekologisen siirtymän ministeri Monique Barbutin kanssa.

