Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala osallistuu 15.-16.9.2025 Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n yleiskokoukseen Wienissä. Ministeri esittää Suomen kansallisen yleiskokouspuheenvuoron maanantaina.

Multalan puhe keskittyy ydinenergian tulevaisuuden mahdollisuuksiin, ydinenergian kansainväliseen tilanteeseen ja tarpeeseen varmistaa ydinturvallisuus globaalisti. Suomi hyödyntää ydinenergiaa kattavasti, kehittää uusien hankkeiden edellytyksiä ja toimii edelläkävijänä ydinjätehuoltoratkaisuiden konkretisoimisessa.

”Ydinvoimalla on keskeinen rooli osana puhdistuvaa energiantuotantoamme. Sähkön kysynnän kasvaessa Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Ydinvoima tarjoaa ratkaisuja ilmastotavoitteisiin sekä varmistaa energian saatavuuden monien kasvuinvestointien toteuttamiseksi Suomessa. Suomalaisilla ydinenergia-alan toimijoilla on myös paljon globaalia kärkiosaamista, jonka näkyvyyttä kansainvälisessä ympäristössä on ilo päästä edistämään vuoden tärkeimmässä kokouksessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Ministeri Multala tapaa kokouksen yhteydessä myös IAEA:n pääjohtajan Rafael Mariano Grossin. Keskustelun aiheena ovat atomienergiajärjestön ajankohtaiset asiat.

Ministeri Multalalla on Wienissä useita muitakin kahdenkeskisiä tapaamisia. Yhdysvaltojen energiaministeri Chris Wrightin kanssa on tarkoitus puhua Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä ajankohtaisista energiateemoista.

Lisäksi ministerillä on keskustelut Qatarin ympäristö- ja ilmastoministerin Dr. Abdulaziz bin Turki Al Subain, Viron energia- ja ympäristöministeri Andres Suttin ja Sveitsin liittovaltion energiaviraston johtajan Benoît Revazin kanssa.

Maanantaina iltapäivällä Multala avaa Finnuclearin ja suomalaisten yritysten Suomi-osaston tapahtuman näyttelyalueella ja esiintyy tilaisuudessa, jossa esitellään Suomen osaamista käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyen. Tilaisuuden toinen puhuja on IAEA:n varapääjohtaja ja turvatoimiosaston johtaja Massimo Aparo. Tilaisuuden paneelissa esiintyvät suomalaisten ydinenergiayhtiöiden ja Eurajoen kunnan sekä STUK:n, VTT:n ja GTK:n asiantuntijat.

Ministerin mukaan viime vuodet ovat osoittaneet, että ydinvoima on keskeinen osa edullisen, puhtaan ja turvallisen energian tuotantoa. Uusien laitosten rakentaminen ja olemassa olevien käyttöiän pidentäminen voivat hillitä ilmastonmuutosta, vahvistaa energiaomavaraisuutta ja luoda pohjaa kestävälle kasvulle.

Multala muistuttaa kunnianhimoisesta hallitusohjelmasta ydinenergian edistäjänä. Uudet hankkeet toivotetaan tervetulleiksi, ja lainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan ydinenergian uutta aikakautta. Lisäksi selvitetään erilaisia rahoitusmalleja uusille hankkeille. Tulevaisuudessa tarvitaan myös pieniä modulaarisia reaktoreita (SMR). Suomi haluaa toimia näiden ratkaisujen testialustana.

”Suomi tunnetaan maailmalla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisuistamme. Ydinjätehuoltoon liittyvää osaamista on kertynyt paljon, ja suomalaiset yritykset voivat jakaa tätä asiantuntemustaan globaalisti. Uudet hankkeet ja kansainväliset kontaktit avaavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia,” ministeri Multala korostaa.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on YK:n alainen itsenäinen järjestö, joka edistää ydinenergian rauhanomaista ja turvallista käyttöä. Yleiskokous on IAEA:n ylin päättävä elin. Yleiskokousviikko kokoaa Wieniin korkean tason edustajat 177 jäsenmaasta sekä muista valtioista ja järjestöistä.



Lisätiedot:

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Eemil Nuuttila, p. 044 332 8332

teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 050 567 0715

ympäristö- ja ilmastoministerin virkamiessihteeri Elina Johansson, TEM, p. 050 301 4607