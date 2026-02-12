”Luomme tänään perustaa tulevaisuudelle ja kehitämme energiajärjestelmää vastaamaan uuden ajan vaatimuksiin. Näemme tässä myös määrätietoisen tutkimus- ja suunnittelutyön konkreettisen tuloksen”, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Steady Energy Oy:n pienydinvoiman pilottilaitoksen pohjakiven muurausseremoniassa 12.2.2026 Helsingin Salmisaaressa.

Steady Energy Oy aloittaa SMR-pilottilaitoksen rakentamisen Helen Oy:n omistaman Salmisaari B -hiilivoimalan turbiinihalliin. Pilottilaitos mahtuu halliin kokonaisuudessaan, eikä muuta rakennuksen ulkoasua. Pilotoitava testilaitteisto on täysikokoinen malli LDR-50-reaktorimoduulista. Sen reaktorisydän ei kuitenkaan sisällä ydinpolttoainetta. Sen sijaan reaktoripiirin vettä lämmitetään sähkövastuksilla, jotka tuottavat noin kymmenesosan todellisen LDR-50-reaktorin tehosta.

”Tämä pilottihanke toteuttaa hallitusohjelman strategista tavoitetta tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta. Kohtuuhintainen ja ennakoitava energia sekä maailman johtava teknologiaosaaminen ovat kilpailukykymme perusta”, ministeri Sari Multala painottaa.

”Edistämme aktiivisesti SMR-reaktoreita lämmityssektorin hiilestä irtautumiseksi. Kyse on kriittisestä haasteesta pohjoisissa olosuhteissamme. Tämä aloite paikkaa energiantuotantomme olennaista aukkoa tarjoamalla ratkaisun, joka vähentää polttamisen tarvetta ja parantaa samaan aikaan toimitusvarmuutta. Tämä teknologia on osoitus suomalaisen insinööriosaamisen korkeasta tasosta”, Multala painottaa.

Reaktorikonsepti osoittaa, miten panostukset korkeatasoiseen tieteeseen luovat perustan kaupalliselle kannattavuudelle. Spin-off-yritys Steady Energy Oy on esimerkki siitä, kuinka teoreettinen asiantuntemus voidaan siirtää onnistuneesti konkreettiseksi taloudelliseksi toiminnaksi ja kansalliseksi menestystarinaksi.

Ministeri Multala muistutti, että nyt pilotoitava SMR-laitos on osa johdonmukaisesta suomalaista energiapolitiikkaa, joka on jo vuosikymmenten ajan tunnistanut ydinvoiman välttämättömäksi osaksi kestävää ja riippumatonta energiapalettia.

”Suomi on osoittanut kaukonäköisyyttä investoimalla ydinvoimaan silloinkin, kun monet muut siitä vetäytyivät. Tämä antoi meille yhden Euroopan puhtaimmista sähköverkoista. Tänään hyödynnämme tätä kertynyttä osaamista lämmityksen haasteiden ratkaisemiseksi. Tulevaisuudessa suomalaiset kaupungit voivat yhä vahvemmin luottaa kotimaisella teknologialla tuotettuun vakaaseen ja päästöttömään kaukolämpöön”, ministeri Multala linjaa.

Teknologisten innovaatioiden käyttöönotto vaatii kehityksen tahdissa pysyvää säädöspohjaa. Hallitus on tiedostanut, että perinteisille voimalaitoksille laadittu lainsäädäntö ja sääntely eivät mahdollista tulevien modulaaristen teknologioiden käyttöönottoa. Ydinenergialain kokonaisuudistuksen osana lupaprosessia uudistetaankin siten, että se on pienydinreaktoreiden rakentajille ja operaattoreille sujuva ja ennakoitava.

”Lainsäädäntöuudistus ei tarkoita vaatimusten heikentämistä, vaan niiden selkiyttämistä. Meidän on varmistettava suomalaisen turvallisuuden maailmanluokkaisuus ja samalla poistettava tarpeettomat hallinnolliset rasitteet, jotka hidastavat käyttöönottoa. Uusi laki tuo investointivarmuuden, jota tarvitaan, jotta uudet hankkeet voivat edetä tehokkaasti pilotista täysimittaiseen kaupalliseen käyttöön. Hallitus antaa esityksen ydinenergialain uudistamiseksi eduskunnalle tänä keväällä”, Multala toteaa.

”Suomi on jo pitkään ollut tunnettu ydinjätehuollon ratkaisuiden globaalisti johtavana kehittäjänä. Tällä pilottihankkeella siirrymme kärkipäähän myös innovatiivisten SMR-ratkaisuiden kokeilijana. Meidän on syytä olla erittäin ylpeitä niistä teoista, joilla pystymme globaalisti erottautumaan, kuten SMR-teknologialla tänään”, ministeri Multala painottaa.

”SMR-hankkeen taloudellinen potentiaali ulottuu kauas rajojemme ulkopuolelle. Myös muualla etsitään ratkaisuja lämmitysjärjestelmien vähähiilistämiseen. Suomeen rakennettava toimiva, turvallinen ja tehokas referenssilaitos osoittaa teknologiateollisuutemme luotettavaksi kumppaniksi kansainvälisille kumppaneille. Luomme arvoketjua, joka kattaa suunnittelun, valmistuksen ja käytön. Näin meille syntyy korkean jalostusasteen työpaikkoja, ja kansallinen kauppataseemme vahvistuu”, ministeri tiivistää.

