Tuoreiden arvioiden mukaan Suomella olisi mahdollisuus tuplata matkailun vientitulot vuoteen 2035 mennessä. Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista. ”Matkailu on Suomelle strateginen kasvutoimiala, jonka kasvumahdollisuuksissa Suomella on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia”, sanoi elinkeinoministeri Sakari Puisto Matkamessuilla Helsingissä 16.1.2026.

“Suomen matkailussa on iso kasvupotentiaali, joka voidaan hyödyntää erityisesti tiiviillä yhteistyöllä alueiden eri elinkeinojen kesken. Kun kehitämme matkailua vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, vahvistamme samalla alueiden elinvoimaa ja yritystoiminnan kilpailukykyä”, elinkeinoministeri Sakari Puisto linjasi.

Vuonna 2024 matkailukysyntä Suomessa oli lähes 17 miljardia euroa, ja ala työllisti noin 150 000 ihmistä. Matkailun osuus Suomen palveluviennistä on 15 prosenttia, talvikaudella vieläkin enemmän.

Elinkeinoministeri nostaa esiin matkailun vahvan kehityksen Lapissa. ”Kittilässä voimakas kansainvälisen matkailun kasvu on toteutunut laadukkaasti ja vastuullisesti, rinnakkain muun elinkeinotoiminnan – kuten Euroopan suurimman kultakaivoksen – kanssa. Alueiden välinen yhteistyö, ennakoiva suunnittelu ja toimivat liikenneyhteydet ovat osoittaneet, että matkailu voi kasvaa myös paikallisyhteisöjä kunnioittavalla tavalla.”

“Itä‑Suomen ainutlaatuinen luonto, puhtaat vesistöt ja rauha tarjoavat myös huikean mahdollisuuden rakentaa ympärivuotista, kestävään käyttöön perustuvaa matkailua. Kun hyödynnämme luonnon vetovoimatekijöitä viisaasti ja yhdessä paikallisten elinkeinojen kanssa, kansainvälisen matkailun kasvupotentiaalin hyödyntäminen tarjoaa myös itäiseen Suomeen uutta kasvua, työpaikkoja ja elinvoimaa – samalla luonnon arvoja vaalien”, elinkeinoministeri Sakari Puisto arvioi.

”Työ- ja elinkeinoministeriössä matkailu on nostettu yhdeksi strategiseksi kasvualaksi. Business Finlandin, Finnveran ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä on viimeisen vuoden aikana tiivistetty, jotta uudet menestyjäyritykset voivat kasvaa erityisesti matkailun kansainvälisillä markkinoilla. Suomen matkailustrategian painopisteitä ovat saavutettavuus eli hyvät liikenneyhteydet, kestävyys, digitalisaatio sekä kilpailukykyinen toimintaympäristö”, ministeri muistutti puheessaan Matkamessuilla.

Matkailutoimialan kasvua tukee myös Suomen tunnettuuden vahvistaminen maailmalla. Elinkeinoministeri Puiston mukaan matkailumarkkinointi, sujuvat liikenneyhteydet ja selkeä matkailubrändi tukevat samalla investointien, osaavan työvoiman ja kansainvälisen kaupan vetovoimaa.

