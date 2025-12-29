Elinkeinoministeri Sakari Puisto iloitsee Yhdysvaltojen rannikkovartioston ja Rauman telakan välisestä jäänmurtajasopimuksesta, jonka käynnistää kahden jäänmurtajan rakentaminen Rauman telakalla. Myös neuvottelut rannikkovartioston ja Helsingin telakan välillä saataneen päätökseen lähiaikoina, jolloin Suomessa rakennettavien jäänmurtajien määrä nousee neljään.

Sopimus on jatkoa Suomen ja Yhdysvaltojen väliselle yhteisymmärryspöytäkirjalle, joka allekirjoitettiin tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimesta Washingtonissa lokakuussa 2025. Jäänmurtajatilaus on konkreettinen esimerkki pitkäjänteisestä yhteistyöstä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, ja se vahvistaa osaltaan myös ICE Pactin piirissä tehtävää yhteistyötä Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä.

”Suomalaisilla telakoilla rakennetaan maailman parhaat jäänmurtajat ja suurimmat risteilyalukset. Jäänmurtajatilauksen varmistuminen on erinomainen asia Suomelle ja koko meriteollisuudellemme. Tilaus vahvistaa suomalaisten yritysten asemaa globaalissa arvoketjussa, lisäävät Suomen kilpailukykyä ja kasvattavat vientituloja”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

”Jäänmurtajien osalta valmistelevat työt telakoilla käynnistyivät jo syksyllä, mutta nyt siirrytään täysipainoiseen toteutukseen. Telakoiden ja laajan alihankinta- ja kumppaniverkoston muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Sen ansiosta pystymme toimittamaan vaativimmatkin alukset nopeasti ja korkealla laadulla”, jatkaa Puisto.

Yhdysvaltain jäänmurtajatilaus käsittää kaikkiaan yhteensä 11 jäänmurtajaa. Näistä seitsemän rakennetaan Yhdysvalloissa ja neljä Suomessa.

”Suomalaisten yritysten suunnittelu, teknologiaratkaisut ja järjestelmätoimitukset tulevat olemaan keskeisessä roolissa myös Yhdysvalloissa rakennettavissa aluksissa”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat 18. marraskuuta 2025 kolmenvälisen julkilausuman, jossa vahvistetaan tuki syksyllä 2024 käynnistetylle ICE Pact -jäänmurtajayhteistyölle, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä maailmanluokan arktisten ja polaaristen jäänmurtajien sekä niihin liittyvien suorituskykyjen kehittämisessä. Tämä vahvistaa samalla Suomen asemaa alan johtavana toimijana sekä liittolaisten kykyä toimia arktisella alueella.

