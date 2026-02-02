Elinkeinoministeri Sakari Puisto vierailee 2.–10.2.2026 Arabiemiraateissa, Sambiassa ja Etelä-Afrikassa. Matkan tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vientiä ja vahvistaa Suomen roolia mineraaliarvoketjuissa.

Ministeri Puisto aloittaa matkansa Arabiemiraateissa 2.–3.2 osallistumalla Dubaissa järjestettävään World Government Summit 2026 -kokoukseen. Hän osallistuu paneelikeskusteluun, jossa käsitellään sijoittamista ja talouden resilienssin kysymyksiä. Ministeri tapaa maan hallituksen ja elinkeinoelämän edustajia ja keskustelee kaupan ja investointien edistämisestä sekä maiden välisestä yhteistyöstä.

Sambiassa 4.–7.2 elinkeinoministeri Puisto tapaa useita maan hallituksen ministereitä sekä kaivossektorin edustajia. Tapaamisissa käsitellään Sambian liiketoimintaympäristöä, kaivossektorin sääntelyä, infrastruktuuria ja digitalisaatiota. Osaan tapaamisista osallistuu myös suomalaisyritysten edustajia. Vierailun aikana Puisto käy Luoteis-Sambian kaivosalueilla, joissa suomalaisilla yrityksillä on merkittävä rooli kaivosteknologioiden ja ratkaisujen toimittajina. Vierailun yhteydessä järjestetään lisäksi suomalaisyrityksiä ja sambialaisia sidosryhmiä kokoavia tilaisuuksia.

Ministeri Puiston matka jatkuu 7.–10.2. Etelä-Afrikassa, jossa hän osallistuu Kapkaupungissa järjestettävään kaivosalan kansainväliseen suurtapahtumaan Mining Indabaan. Ohjelmaan kuuluvat kaivosministerien ministerisymposiumi sekä lukuisia tapaamisia. Puisto pitää avauspuheenvuoron EU:n ja Etelä-Afrikan yhteisessä investointiseminaarissa ja osallistuu suomalaisyrityksiä kokoaviin verkostoitumistilaisuuksiin.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Lars Aikala, puh. 050 354 9264 (matkan aikana)

johtava asiantuntija Maria Westerholm, TEM, p. 029 504 8311 (vierailun osuus Arabiemiraateissa)

johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, TEM, p. 050 4795815 (Sambiaa ja Etelä-Afrikan osuus)

