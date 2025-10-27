Elinkeinoministeri Sakari Puisto vierailee Saudi-Arabiassa 27.–29. 10 2025. Vierailun pääteemoina ovat investointi- ja talousyhteistyön vahvistaminen sekä Suomen osallistuminen Saudi-Arabian tulevaisuuden kasvuhankkeisiin.

Ministeri tapaa useita Saudi-Arabian hallituksen ja elinkeinoelämän edustajia. Keskustelujen pääpaino on taloudellisessa yhteistyössä, investoinneissa ja teknologisessa kehityksessä, joissa Suomella ja Saudi-Arabialla on yhteisiä intressejä.

Puisto osallistuu Future Investment Initiative -konferenssiin, joka on yksi maailman merkittävimmistä investointitapahtumista kooten yhteen yritysjohtajia, sijoittajia ja poliittisia päättäjiä ympäri maailmaa. Ministeri esiintyy myös kongressin korkean tason paneelissa, jossa käsitellään makrotaloudellista vakautta ja globaaleja kasvunäkymiä. Paneelin muut puhujat ovat ministerit Saudi-Arabiasta, Argentiinasta ja Nigeriasta.

Ministeri Puiston valtuuskuntaan kuuluu suomalaisyrityksiä, jotka toimivat Saudi-Arabiassa.