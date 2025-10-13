Elinkeinoministeri Sakari Puisto ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand vierailevat Tukholmassa 14.–15.10. 2025. Vierailun tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä elinkeinoelämän, investointien ja teknologian saralla.

Ministerit osallistuvat 14.10. Suomen suurlähetystössä järjestettävään keskustelutilaisuuteen ruotsalaisen elinkeinoelämän ja teknologiateollisuuden vaikuttajien kanssa. Ministeri Puisto tapaa aamupäivällä Ruotsin rahoitusmarkkinaministeri Niklas Wykmanin.

Ministerit sekä Business Finlandin, VTT:n, Tesin ja Finnveran edustajista koostuva delegaatio tapaavat työlounaalla 15.10. sijoitusyhtiö Investor AB:n hallituksen puheenjohtajan ja suomalais-ruotsalainen kauppakamarin valtuuston puheenjohtajan Jacob Wallenbergin. Ministerit osallistuvat myös keskustelutilaisuuteen suomalaisten ja ruotsalaisten innovaatiotoimijoiden kanssa

