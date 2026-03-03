Pääministeri Petteri Orpon hallitus on purkanut tähän asti yhteensä 243 normia, jotka ovat haitanneet yrityksiä tai kansalaisia arjessa. Tavoite koko hallituskaudelle on 300 purettua normia. Työtä normien purkamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi jatketaan sekä kansallisesti että vaikuttamalla EU-sääntelyyn.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 3.3.2026 toisen koko valtioneuvoston kattavan raportin yritysten sääntelytaakan kehityksestä ja norminpurusta. Raportissa tarkastellaan eduskunnan kevät- ja syysistuntokausien 2025 aikana esitettyjä muutoksia sääntelyyn.

”Etenemme määrätietoisesti kohti sääntelyn aiheuttamien kustannusten vähentämistä ja velvoitteiden joustavoittamista. Yritysten toimintaympäristöä on tarpeen edelleen helpottaa ja selkeyttää, jotta ne pärjäävät koventuneessa kansainvälisessä kilpailussa”, valtiosihteeri Mika Nykänen sanoo.

Yritysten hallinnollista taakkaa kevennettävä sekä Suomessa että EU-tasolla

Hallitus on sitoutunut Yksi sisään, yksi ulos -periaatteeseen. Tavoitteena on, että yrityksiin kohdistuva hallinnollinen taakka ei kasva kansallisten lakimuutosten vuoksi.

Raportin mukaan yritysten hallinnollinen taakka keveni eduskunnan istuntovuoden 2025 aikana maltillisesti. Yritysten hallinnollisen taakan arvioidaan vähentyneen euromääräisesti istuntovuosina 2024–2025 yhteensä noin 120 miljoonalla.

Ministeriöiden arvioissa hallitusten esitysten euromääräisistä vaikutuksista ei oteta huomioon käytäntöjä mahdollistavia tai sujuvoittavia muutoksia. Monet yritysten toimintaan myönteisesti vaikuttavat uudistukset, esimerkiksi apteekkitalouden uudistaminen, jäävät siksi taakkalaskennan ulkopuolelle.

Hallituksen tavoitteena on pyrkiä vähentämään myös EU-sääntelyä, joka lisää yritysten hallinnollista taakkaa. Sääntelyn yksinkertaistaminen oli vuonna 2025 yksi Suomen EU-ennakkovaikuttamisen painopisteistä.

Euroopan komissio on vuonna 2025 esittänyt yhteensä kymmenen EU-sääntelyn yksinkertaistamiseen tähtäävää Omnibus-aloitetta. Samaan aikaan valmistelussa on kuitenkin myös yritysten sääntelytaakkaa lisäävää EU-sääntelyä.

”Paine yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen on kasvanut koko Euroopassa. Suomi on tuonut ja tuo jatkossakin johdonmukaisesti esiin sekä tarpeen että keinoja keventää EU-sääntelyä”, valtiosihteeri Nykänen kertoo.

Normilla tarkoitetaan sääntelyn keventämisen yhteydessä monenlaista säännöstöä: lakeja, asetuksia sekä viranomaisen määräyksiä ja ohjeita. Norminpurussa olennaista on tehdä muutoksia olemassa oleviin käytäntöihin toiminnan sujuvoittamiseksi. Hallinnollisella taakalla tarkoitetaan kustannuksia, joita aiheutuu yrityksille lain edellyttämistä tiedonantovelvoitteista, kuten ilmoituksista ja rekisteröinneistä.

