Valtioneuvosto nimitti 13.11.2025 työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin virkaan tekniikan lisensiaatti Petri Peltosen ajalle 1.2.2026–31.1.2031.

Peltonen on toiminut vuodesta 2016 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerinä ja kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena. Tätä ennen hän toiminut ministeriössä osastopäällikkönä sekä johtajana Tekesissä (nykyinen Business Finland). Peltosella on johtamiskokemusta yhteensä yli 25 vuoden ajalta. Hänellä on myös aiempaa kokemusta tuotekehitystehtävistä yksityiseltä sektorilta sekä avaruusteknologian kansainvälisistä kehitystehtävistä Euroopan avaruusjärjestö ESA:ssa.

Alivaltiosihteerin tehtävänä on kansliapäällikön apuna johtaa ja sovittaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön ja hallinnonalan strategisia kokonaisuuksia, ohjausta ja toimintamalleja. Alivaltiosihteeri johtaa kansliapäällikön apuna erityisesti elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaan liittyvien laajakantoisten erillishankkeiden valmistelua ja toimii kansliapäällikön apuna kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomisessa sekä investointihankkeiden edistämisessä. Alivaltiosihteeri toimii kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena.

Alivaltiosihteerin virkaan tuli 20 hakemusta.

Lisätiedot:

kansliapäällikkö Timo Jaatinen, TEM, p. 0295 047 082

henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, TEM, p. 0295 047 988

