Pohjoismaiden elinkeino- ja alueministerikokoukset järjestetään Espoon Hanasaaressa 23.10.2025. Suomea kokouksissa edustaa elinkeinoministeri Sakari Puisto. Kokouksissa esillä ovat pohjoismainen yhteistyö kokonaisturvallisuuden, avaruusasioiden ja tekoälyn aloilla.

Elinkeinoministerit allekirjoittavat yhteisen julistuksen avaruusalan yhteistyön syventämisestä käynnistämällä pyöreän pöydän keskustelut yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tukemiseksi.

”Avaruusteknologia on uusi, mutta tärkeä yhteistyöalue Pohjoismaille. Syvennetty yhteistyö vahvistaa kilpailukykyämme ja edistää alueellista kehitystämme, mikä on välttämätöntä muuttuneessa teknologisessa ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Elinkeinoministerit keskustelevat myös tekoälyn testiympäristöjen (ns. hiekkalaatikot) koskevasta yhteistyöstä sekä arvoketjujen kriisinkestävyyttä koskevasta pohjoismaisesta tutkimuksesta (Measuring the Resilience of Nordic Participation in Global Value Chains). Ministerit tutustuvat myös kolmen pohjoismaisen julkisen vienninedistämisorganisaation menestyksellisin yhteishankkeisiin.

Alueministerikokouksen pääteemana on kokonaisturvallisuus

Alueministereiden kokouksen pääteemana on kokonaisturvallisuus, jota käsitellään sekä aluekehittämisen että alueidenkäytön suunnittelun näkökulmasta. Teema on jatkumoa Ruotsin puheenjohtajakaudelle, jolloin painopiste oli varautumisessa. Suomen kaudella on käynnistymässä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella hanke henkisestä kriisinkestävyydestä ja sen edistämisestä aluesektorin toimin. Lisäksi kokouksessa käsitellään vapaan liikkuvuuden edistämistä kriisiaikoina. Ministerit hyväksyvät kokouksessa näitä teemoja koskevan julkilausuman.

”Viime vuosina varautuminen ja kriisinkestävyys ovat nousseet aivan uudella tavalla myös aluekehittämisessä ja alueidenkäytön suunnittelussa huomioitavaksi. Pidän tärkeänä, että voimme Pohjoismaissa vaihtaa kokemuksia siitä, miten aluesektorilla pystymme vahvistamaan yhteiskunnan kriisinkestävyyttä”, kertoo ministeri Puisto.

Elinkeino- ja alueministereiden yhteislounaalla esitellään suomalaista huoltovarmuusjärjestelmää erityisesti yritysten ja alueiden näkökulmasta.

Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana yhdessä Ahvenanmaan kanssa. Suomea kokouksissa edustavat elinkeinoministeri Sakari Puisto ja Ahvenanmaan puolesta elinkeino- ja ympäristöministeri Jesper Josefsson.

Lisätiedot:

kaupallinen neuvos Mia Hurtta, TEM, p. 029 504 7086 (elinkeinoministereiden kokous)

johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, TEM, p. 029 504 7127 (alueministereiden kokous)

erityisasiantuntija Julia Kerkelä, TEM, p. 029 504 7307

