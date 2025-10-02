Pohjoismaiset energiaministerit kokoontuvat 1.10. Helsingissä. Tapaamisen pääaiheina olivat energiaturvallisuus ja sähkömarkkinat. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana yhdessä Ahvenanmaan kanssa. Suomea edustivat ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Ahvenanmaan puolelta ministeri Camilla Gunell.

Energiaministerit hyväksyivät yhteisen julkilausuman, joka korostaa pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä energiaturvallisuuden ja huoltovarmuudesta vahvistamiseksi. Sen mukaan yhteisiä aloitteita voidaan merkittävästi syventää ja yhteistyötä laajentaa uusille alueille. Ilmastonmuutoksen ja geopoliittisen epävakauden edessä kriittisen infrastruktuurin turvaaminen ja vahvojen alueellisen yhteistyön toimintamallien kehittäminen on yhä kiireellisempää.

”Julkilausuma merkitsee yhteistä pohjoismaista tavoitetta: säilyttää ja vahvistaa alueen resilienssia, kestävyyttä ja kilpailukykyä – ja edistää siten puhtaampaa ja omavaraisempaa Eurooppaa, joka ei ole riippuvainen venäläisestä kaasusta”, totesivat kokouksen puheenjohtajamaan Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Ahvenanmaan ministeri Camilla Gunell.

Kokous keskusteli energiaturvallisuuden kehittämisestä ministeri Multalan sekä Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Jóhann Páll Jóhannssonin ja NATO:n hybridistrategian ja -politiikan osasto energiaturvallisuustiimin vetäjä Julijus Grubliauskas esitysten pohjalta.

Ministerit keskustelivat etäyhteydellä Ukrainan apulaisenergiaministeri Roman Andarakin kanssa, ja kuulivat kokemuksia energiansaannin ylläpitämisestä äärimmäisissä olosuhteissa ja ukrainalaisten palautumiskyvystä Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen jatkuessa. Venäjä on kohdistanut järjestelmällistä ja laajaa tuhoa energiainfrastruktuuriin - voimalaitoksiin ja sähköverkkoon – tarkoituksenaan aiheuttaa siviileille kärsimystä erityisesti talviaikana.

Ministerit keskustelivat myös Pohjoismaiden sähkömarkkinayhteistyöstä, kilpailukyvystä ja kohtuuhintaisesta energiasta. Teemoihin johdattelevat Tanskan ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusministeri Lars Aagaard, ja Norjan energiaministeri Terje Aasland.

Ministerit keskustelivat siitä, miten pohjoismainen yhteistyö voi tukea kansallisia toimia. Kasvavan kotimaisen energiantuotannon ja vahvan teknologisen osaamisen ansiosta Pohjola on hyvässä asemassa ollakseen maailman kärjessä energian huoltovarmuudessa ja vihreässä siirtymässä – myös arktisilla alueilla, joissa uusiutuvan energian potentiaali on suuri.

Päästöttömän sähkön saatavuus edulliseen hintaan on ollut pohjoismaisen teollisuuden vahvuus ja kilpailukykytekijä. Hyvin toimivat sähkömarkkinat näyttelevät myös keskeistä roolia. Lisääntyvä sähköistäminen, datakeskukset ja vedyn tuotanto vaativat merkittäviä investointeja siirtoverkkoon ja energian tuotantoon. Ministerit painottivat tarvetta nopeampaan kapasiteetin rakentamiseen.

