Suomalaisten kuluttajien verkkotilaukset pääasiassa Kiinassa toimivilta halpatuotteiden valmistajilta ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Hallitus käynnistää valmistelun ongelmiin puuttumiseksi nyt valmistuneen raportin ehdotusten mukaisesti. Lisäksi korostuu kuluttajien vastuu.

Vuonna 2025 Suomeen saapui 40,5 miljoonaa halpatuontitilausta. Halpatuonti on ongelmallista niin kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle, ympäristölle kuin kuluttajansuojalle. Euroopan komission tarkastuksessa 84 prosenttia testatuista tuotteista sisälsi EU:ssa terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja.

Työryhmä luovutti työministeri Matias Marttiselle ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle raportin ratkaisuista halpatuonnin ongelmiin 9.3.2026.

“Ilmiö on haastava. Työryhmä on kartoittanut, että siihen voidaan osin puuttua kansallisilla toimilla, kun taas laajemmat muutokset vaativat yhä määrätietoisempaa EU-vaikuttamista yhteisten ratkaisujen puolesta”, työryhmän puheenjohtajana toiminut valtiosihteeri Mika Nykänen sanoo.



Työryhmän raportin mukaan halpatuontiin voidaan puuttua tehokkaammalla tullisääntelyllä, markkinavalvonnalla ja tuottajavastuulla. Hallitus käynnistää raportin pohjalta välittömästi tarkemman lainsäädännön muutosten selvitystyön ongelmiin puuttumiseksi.

Hallitus jatkaa vaikuttamista EU-tasolla entistä määrätietoisemmin ja keskitetymmin, kuten raportti suosittelee. EU:ssa tulee jo tänä vuonna voimaan muutoksia, jotka nostavat edullisten verkkokauppaostosten tuontikustannuksia. Heinäkuussa 2026 poistuu 150 euron tullittomuusraja ja pienille lähetyksille tulee kolmen euron kiinteä tullimaksu. Lisäksi myöhemmin tänä vuonna on tulossa käyttöön kahden euron käsittelymaksu paketeille.

"Erittäin nopeasti kasvanut halpatuonti EU:n ulkopuolelta on tuonut mukanaan myös ongelmia. EU:n ulkopuoliset toimijat kiertävät velvoitteita, mikä vaikeuttaa rehellisesti toimivien yritysten toimintaa ja reilua kilpailua. Tuoteturvallisuudesta ja laadusta ei pidä tinkiä Suomeen vyöryvän krääsän nimissä. Meillä täytyy olla kaikille yhteiset pelisäännöt ja siksi viemme eteenpäin niin kansallisia kuin EU-tason toimia", työministeri Matias Marttinen sanoo.

Halpatuonti haastaa reilua kilpailua ja jätehuoltoa

“Tuoteturvallisuudesta, ympäristövastuusta ja muista yhteisistä pelisäännöistä piittaamaton halpaverkkokauppa on hyvin ongelmallista ympäristön ja esimerkiksi jätehuoltojärjestelmämme kannalta. Käynnistämme valmistelun sääntelyratkaisujen toteuttamiseksi ja tulen vaikuttamaan asiaan määrätietoisesti EU-tasolla”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala painottaa.

Kuluttajiin kohdistuvien ongelmien lisäksi verkkoalustoihin perustuva halpatuonti haittaa lakeja noudattavien kotimaisten yritysten toimintaa ja reilua kilpailua.

Raportin mukaan halpatuonnin valvontaa voitaisiin lisätä, mutta suuren määrän vuoksi valvonnan lisääminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Valvonnan tehostamiseksi tarvittaisiin uusia digitaalisia välineitä sekä laajempaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Tarkastuksia etämyynnin tullivarastoissa voitaisiin lisätä. Kansallisesti voitaisiin käynnistää suuriin verkkoalustoihin kohdistuva markkinavalvonnan yhteistyöprojekti ja tukea EU-komission käynnissä olevia tutkintoja.

Raportissa nousi esille myös tuottajavastuu, joka velvoittaa valmistajat ja maahantuojat järjestämään tiettyjen tuotteiden kuten sähkölaitteiden ja pian myös tekstiilien jätehuollon ja vastaamaan sen kustannuksista. Raportin mukaan tulisi pikaisesti selvittää Tullin mahdollisuuksia periä tuottajavastuun kustannuksia, joihin EU:n ulkopuolinen etäkauppa ei juuri osallistu.

