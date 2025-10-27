Työ- ja elinkeinoministeri Matias Marttinen on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriötä selvittämään erilaisia työperäisen maahanmuuton malleja.

Selvityksessä vertaillaan, miten työperusteinen maahanmuutto on järjestetty EU:ssa ja muissa Suomen verrokkimaissa. Selvitys keskittyy erityisesti maahanmuuttajien pisteytykseen perustuviin malleihin sekä niiden tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen. Samalla selvitetään, miten työkokemusta, kielitaitoa ja muita pisteytyksen kriteerejä arvioidaan eri maissa.

EU:ssa pisteytys on käytössä Saksassa ja Itävallassa. Pisteytystä käyttävät myös esimerkiksi Kanada, Australia ja Isossa-Britannia. Kansainvälisen vertailun lisäksi selvitys arvioi, millaisia vaikutuksia pisteytyksen tai muun uuden työperusteisen maahanmuuton mallin käyttöön ottamisella voisi olla Suomessa.

Selvitys keskittyy maahantulon mekanismeihin eli viisumi- ja oleskelulupajärjestelmien toimintaan. Työvoiman maahanmuuton politiikka on kuitenkin kokonaisuus. Siksi selvityksessä voidaan tunnistaa muitakin kansainvälisten osaajien houkuttelun, asettautumisen ja kotoutumisen toimia, jotka ovat välttämätön osa tietyn mallin toimivuutta.

Selvitys tehdään virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Se valmistuu kesään 2026 mennessä.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Katri Niskanen, p. 0295 047 373