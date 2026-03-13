Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja siviilipalveluslain muutosesityksistä. Muutosten tavoitteena on kytkeä siviilipalvelus aiempaa tiiviimmin kokonaisturvallisuuden toimintamalliin sekä vahvistaa sen roolia julkisen hallinnon varautumisen, valmiuden ja jatkuvuudenhallinnan tukena. Lausuntoaika päättyy 26.4.2026.

”Kokonaisturvallisuuden vahvistaminen edellyttää koko yhteiskunnan panosta. Siviilipalvelusvelvollisten potentiaali pitää hyödyntää tässä työssä täysimääräisesti. Uudistuksessa parannetaan siviilipalvelusvelvollisten mahdollisuuksia tukea viranomaisia erilaisissa yhteiskunnan kriisitilanteissa”, toteaa työministeri Matias Marttinen.

Siviilipalvelus koostuu koulutus- ja työpalvelujaksosta. Siviilipalveluksen kokonaiskesto säilytetään jatkossakin vastaavana kuin pisin varusmiespalvelusaika eli 347 päivää. Koulutusjakson osuutta kuitenkin pidennetään nykyisestä neljästä viikosta viiteen viikkoon. Kaikille siviilipalveluksen reserviin kuuluville mahdollistettaisiin myös kertauspalvelus.



Esityksessä kehitetään siviilipalvelusta suorittavien ja sen suorittaneiden sekä Puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen hakeutuneiden käyttöä viranomaisten tukena häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, kuten suuronnettomuuksissa ja tartuntatautiepidemioissa. Jatkossa Siviilipalveluskeskus voisi järjestää nykyistä helpommin apua myös muihin tehtäviin, kuten kadonneiden etsintään, muonitukseen ja kalustotehtäviin.



Siirtymistä siviilipalveluksesta asepalvelukseen helpotettaisiin: myös aloitetusta siviilipalveluksesta voisi siirtyä varusmiespalvelukseen, ja siviilipalvelukseen hakeutunut reserviläinen voisi palata Puolustusvoimien reserviin nykyistä helpommin. Puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen hakeutuvien täydennyspalveluksen enimmäiskesto puolestaan säilyy ennallaan 40 päivässä.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jaakko Aromaa, p. 0295 047 110

erityisasiantuntija Aino-Inkeri Miestamo, TEM, puh. 029 504 7238

