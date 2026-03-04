Luxemburg rahoittaa jälleen muissa EU:n jäsenvaltioissa toteutettavia uusiutuvan energian hankkeita. Rahoitusta on haettavissa Suomessa ja Bulgariassa toteutettaviin aurinkosähköhankkeisiin yhteensä 54,9 miljoonaa euroa. Rahoitus toteutetaan EU:n uusiutuvan energian rahoitusmekanismin (RENEWFM) kautta.

Tuettavat hankkeet valitaan kilpailutuksella. Hankehaku avautui EU:n Funding & Tenders -portaalissa 3.3. ja se päättyy 1.9.2026. Kilpailutuksen hoitaa Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA. Hakemukset arvioidaan lokakuun 2026 loppuun mennessä. Osallistujille arviointituloksista ilmoitetaan marras–joulukuussa 2026. CINEA viimeistelee kaikki avustussopimukset valittujen hakijoiden kanssa viimeistään kesäkuussa 2027.

Suomi osallistuu rahoitusmekanismiin tarjoamalla haettavaksi rahoitusta enintään 400 megawatille (MWp) aurinkosähköä. Suomalaisten aurinkosähköhankkeiden lisäksi rahoituksesta kilpailevat Bulgariaan rakennettavat aurinkovoimaa ja akkuvarastoja yhdistävät hankkeet. Suomessa haku koskee manner-Suomeen sijoittuvia hankkeita.

Hankehaussa noudatetaan Suomen osalta mm. seuraavia ehtoja:

Hankkeiden tulee aloittaa tuotantonsa 1.3.2029 mennessä.

Voimaloiden täytyy olla käytössä vähintään 15 vuotta.

Kattohinta tuelle on 130 000 euroa/MWp ja hankkeen koon tulee olla 10–100 MWp.

Hankkeen tulee olla riittävän pitkällä osallistuakseen hakuun. Rakennuslupa ja sopimus sähköverkkoon liittymisestä on hankittava ennen avustussopimuksen allekirjoittamista, eli viimeistään 9 kuukauden kuluessa haun päättymisestä.

Hankkeen vaatimasta pinta-alasta enintään 20 prosenttia voi olla nykyisellään tuotannossa olevaa metsää tai maatalousmaata. Rajoite ei koske hankkeita, joissa maataloustuotanto yhdistetään osaksi hanketta (ns. agri-PV).

Voimalan huipunkäyttöajan odotetaan olevan vähintään 900 tuntia vuodessa.

Hakijan tulee osoittaa riittävä osaaminen ja kokemus vastaavista hankkeista sekä taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.

Tarkemmat hakuohjeet ja tiedot rahoitusmekanismista löytyvät CINEA:n verkkosivuilta ja Euroopan komission EU Funding & Tenders -portaalista. Avatusta rahoitushausta on tarkoitus järjestää infotilaisuus 24.3.2026. Lisätietoja tilaisuudesta löytyy CINEA:n verkkosivuilta.

Suomi osallistunut rahoitusmekanismin tarjouskilpailuihin myös vuosina 2023 ja 2024

Suomi on osallistunut aiemmin kaksi kertaa RENEWFM-rahoitusmekanismin kilpailutuksiin. Suomen ja Luxemburgin vuonna 2023 allekirjoittama sopimus mekanismiin osallistumisesta oli ensimmäinen laatuaan EU:ssa. Sen myötä Euroopan komissio myönsi kesäkuussa 2024 kilpailutuksen jälkeen yhteensä 27,5 miljoonaa euroa seitsemälle Suomessa toteutettavalle aurinkosähköhankkeelle. Myös seuraavassa haussa komissio myönsi seitsemälle suomalaiselle hankkeelle 34 miljoonaa euroa tukea toukokuussa 2025.

Mekanismissa ”maksava valtio” (tässä Luxemburg) saa tilastollisina siirtoina nimiinsä 80 prosenttia hankkeiden uusiutuvan energian tuotannosta 15 vuoden ajan. Suomi ”isäntävaltiona” sallii mekanismista rahoitettavien hankkeiden rakentamisen alueelleen ja saa tuotetun energian ja investoinnit.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Salla Palander, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 049