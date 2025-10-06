Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala osallistuu Tukholmassa 7.10.2025 järjestettävään kansainväliseen Nordic-Baltic Nuclear Investment Summit -konferenssiin, joka käsittelee uuden ydinenergian edistämistä Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

Kyseessä on Ruotsin ja Suomen yhdessä järjestämä korkean tason kokous, jossa ministeri Sari Multala toimii tapaamisen toisena isäntänä Suomen hallituksen puolesta. Ruotsin puolelta tapaamisen isäntä on energia- ja elinkeinoministeri ja varapääministeri Ebba Busch.

Ministeri Multala tapaa kokouksen yhteydessä myös kahdenkeskisesti ministeri Buschin sekä ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtarin.

”Ruotsin kanssa järjestettävä korkean tason ydinenergiakokous tuo yhteen kaikkia niitä tahoja, joiden toimet ovat avainasemassa ydinenergiainvestointeja edistettäessä. Kaikkiaan mukana on yli 80 toimijaa kattaen koko ydinenergiasektorin arvoketjun. Suomi tavoittelee investointipäätöksiä uuteen ydinvoimaan vielä tällä hallituskaudella. Esittelemme kokouksessa Suomen osaamista ja pitkäjänteisiä toimia ydinvoimainvestointien edistämiseksi, kuten ydinenergialainsäädännön uudistus ja ydinenergian rahoitusselvitys”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.

Kokous on maiden yhteinen keskustelunaloite, jolla avataan kansainvälinen vuoropuhelu, jolla toimijoita sitoutetaan ydinenergian kehittämisen kiihdyttämiseen. Tapaamisen keskiössä on ydinenergian uudet ja nousevat liiketoiminta- ja investointimahdollisuudet erityisesti Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

Huippukokoukseen on kutsuttu naapurimaiden ministerien lisäksi ydinenergian kansainvälisiä omistajia, alan arvoketjun yritysten pääjohtajia, potentiaalisia sijoittajia ja rahoittajia sekä kansainvälisten organisaatioiden edustajia. Ministeritason edustus on ainakin Ruotsista, Suomesta, Virosta ja Liettuasta.

Suomelle ja Ruotsille konferenssi on yksi virstanpylväs, kun maat edistävät globaalia tavoitetta ydinenergiatuotannon kolminkertaistamisesta vuoteen 2050 mennessä. Kummassakin maassa on parhaillaan käynnissä intensiivinen lainsäädäntötyö ydinvoimaan liittyvän säädösten ja lupaprosessien parantamiseksi ja tehostamiseksi. Turvallisuus ensin -periaatteesta tinkimättä. Sujuvat lupaprosessit tarjoavat hyvät edellytykset yrityksille, jotka haluavat investoida ydinvoimaan.

Tämä on avaintekijä, joka mahdollistaa uuden ydinvoiman nopean rakentamisen ja uudenlaisten teknologioiden käyttöönoton, ja jolla voidaan vauhdittaa myös siirtymää päästöttömään lämmöntuotantoon perinteisen sähköntuotannon rinnalla.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, p. 029 504 8274

neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. 050 301 4607

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Eemil Nuuttila, p. 044 332 8332