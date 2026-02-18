Suomi ja Saksa ovat allekirjoittaneet aiejulistuksen vedyn infrastruktuuria, vetyteknologian kehittämistä ja vetyalan investointeja koskevasta jatkoyhteistyöstä. Julistuksen allekirjoittivat 18.2.2026 Pariisissa Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n ministerikokouksen yhteydessä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Saksan puolesta talous- ja energiaministeri Katherina Reiche.

Aiejulistuksessa esitetään Suomen ja Saksan yhteinen näkemys vedyn infrastruktuuria, vetyteknologian kehittämistä sekä vetyalan investointeja koskevasta energiayhteistyöstä ja määritellään jatkotoimet sekä keskeiset aihealueet. Luonteeltaan asiakirja on maiden välinen tahdonilmaisu, joka ei sido osapuolia konkreettiseen päätöksentekoon. Konkreettisempien aloitteiden tai toiveiden osalta keskustelut käydään myöhemmin ja erikseen sovittavalla tavalla.

Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Tavoitteina ovat puhtaan vedyn ja sähköpolttoaineiden valmistus kotimaisen teollisuuden, liikenteen ja energiajärjestelmän tarpeisiin, teollisuuden uudistuminen ja korkean jalostusarvon vientiliiketoiminnan kasvu sekä investointien varmistaminen Suomeen. Tavoitteena on kasvattaa Suomeen uusi vetyyn ja siitä valmistettuihin tuotteisiin pohjautuva teollisuudenala, joka tukee valmistavan teollisuuden uudistumista ja kasvattaa alan teknologiayrityksistä kansainvälisesti johtavia toimittajia.

”Vetytalous on Suomelle keskeinen väline teollisuuden energiamurroksessa ja puhtaan siirtymän mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Sitä tarvitaan kasvihuonekaasujen vähentämiseen erityisesti sektoreilla, joilla prosessien suora sähköistäminen ei ole mahdollista. Suomi tähtää 10 prosentin osuuteen EU:n puhtaan vedyn tuotannosta ja vähintään samaan osuuteen vedyn jatkokäytöstä”, toteaa ministeri Sari Multala.

”On tärkeää, että yhteisessä julistuksessa tunnustetaan Suomen tarpeet varmistaa puhtaan energian korkeamman jalostusarvon käyttö maan sisällä. Suomi priorisoi paikallisten vetylaaksojen kehittämistä sekä kansallisen vetyinfrastruktuurin rakentamista. Samoin tiedostetaan Suomen kansallinen tavoite kehittää vuoteen 2035 mennessä koko maan kattavat vetymarkkinat, jotka perustuvat alueellisiin vetylaaksoihin ja niitä tukevaan kansalliseen infrastruktuuriin”, ministeri painottaa.

Julistuksen mukaan maat vahvistavat taloudellisia toimintapuitteita, joilla kannustetaan suoria investointeja puhtaan energian tuotantoon, teollisuuden ja muiden energiaa käyttävien loppukäyttösektorien hiilestä irtautumiseen sekä vedyn jatkojalostukseen muiksi energian tuotteiksi, kuten muuhun kuin biologiseen alkuperää oleviin uusiutuviin polttoaineisiin (RFNBO).

Tavoitteeksi asetetaan myös suotuisten edellytysten rakentaminen Itämeren alueella puhtaan energian ja siihen liittyvien energian tuotteiden tehokkaille energiamarkkinoille osana EU:n sisämarkkinoita. Samalla tunnustetaan puhtaan energian kehittämisen tarjoamat mahdollisuudet ja erityisesti Suomen merkittävän uusiutuvan energiantuotannon potentiaali ja Saksan varastointikapasiteetti sekä molempien maiden vahva teollinen ja teknologinen perusta.

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Juuso Kilpinen, p. 050 322 9636

teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 0295 062 140

erityisasiantuntija Anita Silanterä, UM, Suomen OECD-edustusto, p. +33 6 326 339 40