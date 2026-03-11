Ranska isännöi 10.3.2026 Pariisissa ydinenergia-alan huippukokousta (Nuclear Energy Summit 2026). yhteistyössä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa. Kokous tarjosi mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja edistää käytännön ratkaisuja rauhanomaisen ydinenergian käytön turvalliseen ja kestävään kehittämiseen. Suomea kokouksessa edusti ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan valtiosihteeri Mika Nykänen.

”Kiitämme Ranskaa tämän huippukokouksen järjestämisestä. Kokous on erittäin ajankohtainen paitsi Suomen, myös Euroopan ja koko maailman energiayhteisön kannalta. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä ydinenergian käytön edistäjänä. Nyt myös muualla maailmassa keskustelu on siirtynyt siitä, pitäisikö ydinenergian olla osa ratkaisua, siihen, kuinka nopeasti sitä voidaan lisätä”, valtiosihteeri Mika Nykänen totesi.

”Suomi on nyt ja jatkossa vastuullisen ydinvoimantuotannon mallimaa. Uudistuvan lainsäädännön myötä sujuvoitamme ydinvoimarakentamisen luvitusta, ja parannamme sen soveltuvuutta uusiin ydinvoima- ja SMR-investointeihin, ydinturvallisuudesta tinkimättä. Meillä on jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa useita SMR-hankkeita, joiden myötä ydinenergiaa voidaan jatkossa käyttää sähkön tuotannon lisäksi myös lämmitykseen”, valtiosihteeri Nykänen summasi.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von Leyen esitteli puheessaan EU:n 10.3. julkaisemaa uutta SMR-strategiaa. Sen kolme pääesityksen mukaan pienille modulaarisille reaktoreille luodaan selkeä ja yhtenäinen sääntelykehys koko Eurooppaan, alan yksityisiä investointeja vauhditetaan 200 miljoonan euron takauksella EU:n päästökauppatuloista, ja jäsenvaltioiden sekä yritysten yhteistyötä vahvistetaan, jotta lupaprosesseja voidaan nopeuttaa, osaamista kehittää ja yhteisiä eurooppalaisia arvoketjuja rakentaa.

Iltapäivän pyöreän pöydän keskustelussa ydinenergian tuotannon 3-kertaistamisesta vuoteen 2050 mennessä valtiosihteeri Nykänen totesi, että vahvat rahoitusmekanismit, joita tukevat selkeä politiikkalinja, vahvat instituutiot ja kansainvälinen yhteistyö, ovat välttämättömiä ydinenergian kasvulle. Toimivat rahoituskehykset ovat välttämättömiä, jotta pitkäjänteisistä ja pääomavaltaisista ydinvoimaprojekteista voidaan tehdä toteuttamiskelpoisia investointeja.

Kansainväliset analyysit, kuten OECD:n ydinenergiajärjestön (NEA) selvitykset, korostavat, että vahva sääntelyn ennakoitavuus, riskienjakomekanismit ja koordinoitu politiikkatuki ovat keskeisiä välineitä onnistuneiden uusien ydinvoimahankkeiden mahdollistamisessa.



”Suomi tarjoaa erityisen relevantin esimerkin siitä, miten valtio voi lähestyä tätä haastetta. Meillä on kehitetty omaleimaisia rahoitusmalleja, kuten Mankala-malli, jossa omistajuutta ja riskejä jaetaan useiden teollisten toimijoiden kesken. Tämä lähestymistapa on osoittautunut toimivaksi Suomen pääomavaltaisen ydinvoimainfrastruktuurin tukemisessa”, valtiosihteeri Nykänen totesi.

”Ydinvoimainvestointien kasvavan merkityksen tunnistaen teemme myös erillistä selvitystä ydinvoiman riskinjakomalleista. Se on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla edistämme ydinvoimainvestointeja yhdessä ydinenergialainsäädännön uudistamisen ja lupaprosessien sujuvoittamisen kanssa”, Nykänen jatkoi.

Valtiosihteeri Nykänen painotti Suomen pitävän tärkeänä, että kansainväliset rahoituslaitokset, kuten liikepankit, Euroopan investointipankki ja globaalit pankit, suhtautuisivat tulevaisuudessa ydinvoiman rahoittamiseen aiempaa vakavammin ja määrätietoisemmin. Hän muistutti, että myös Ranskan vetämä EU:n ydinenergia-allianssi (EU Nuclear Alliance) on aiheellisesti nostanut nämä haasteet esiin.

Huippukokouksen tarkoituksena oli edistää vuoropuhelua olemassa olevien ydinvoimavaltioiden ja ydinenergiaohjelman käynnistämistä harkitsevien maiden kanssa, erityisesti nousevissa talouksissa. Kokous tarjosi tärkeän mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja edistää käytännön ratkaisuja ydinvoiman turvalliseen ja kestävään kehittämiseen. Sen tavoitteena on kannustaa maiden, kansainvälisten järjestöjen, rahoituslaitosten ja teollisuuden välisten kumppanuuksien kehittämiseen.

