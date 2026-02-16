Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut Suomi liikkeelle -ohjelman valtionavustushaun liikunta-alan yritysekosysteemien kehittämiseen. Haettavissa on yhteensä 0,89 miljoonaa euroa. Haku on auki 20.3.2026 asti. Hankkeita voi toteuttaa vuoden 2027 loppuun saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö kannustaa rahoitushaun avulla liikunta-alan toimijoita yritysekosysteemien kehittämiseen, jotta liikunta-alan palveluketjut olisivat mahdollisimman helposti yhä useamman, myös vähän liikkuvan ihmisen saavutettavissa. Avustusta voivat hakea yhteistyössä liikunta-alaan kytkeytyvät toimijat, kuten esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja kolmannen sektorin toimijat, elinkeinoyhtiöt, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Rahoituksen tavoitteena on kehittää ratkaisuja liikunnan lisäämiseen parantamalla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä, muun muassa luomalla yhteisiä asiakaslähtöisiä palveluketjuja eri asiakasryhmille. Rahoitushaun tavoitteena on myös rohkaista yhdistämään esimerkiksi eri kaupungeissa ja maakunnissa olevaa osaamista sekä kehittää liikunta-alan liiketoimintaa.

Liikunta-alan ekosysteemillä tarkoitetaan kaikkien toimijoiden muodostamaa kokonaisuutta, joka vaikuttaa liikuntaan ja sen ympärillä oleviin palveluihin ja hyötyihin. Näitä toimijoita ovat muun muassa yritykset, järjestöt, julkinen sektori, tutkimus, teknologia, asiakkaat ja fyysinen ympäristö.

Miksi liikunta-alan yritysekosysteemiä tarvitaan suomalaisten liikuttamiseen?

Julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi yrityssektorilla on tärkeä rooli väestön liikuttamisessa. Vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan liikunta-alan yritysten palveluissa liikkui noin kolmannes aikuisista.

Julkisen sektorin kestävyyden haasteet ja vähenevät resurssit huomioiden on tärkeää vahvistaa yhteistyötä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kesken ja hyödyntää eri toimijoiden osaamista ja vahvuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä liikunnan avulla. Toimiva, yhteistyöhön perustuva ekosysteemi tukee liikunta-alan kehittymistä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvua.

Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Poikkihallinnollisella ohjelmalla luodaan pysyviä yhteiskunnan rakenteita, jotka mahdollistavat liikunnallisen arjen, sekä innostetaan ihmisiä tarttumaan liikkumisen mahdollisuuksiin.

Valtionavustushakemus tulee jättää työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 20.3.2026 klo 16.00 mennessä Valtiokonttorin hallinnoimassa haeavustuksia.fi-palvelussa. Tutustu haun tarkempiin tietoihin hakuilmoituksesta.

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriöstä:

Johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 0295 047 071

Johtava asiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 0295 047 282

Sähköposti on muotoa [email protected]