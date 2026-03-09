Ranska isännöi 10. maaliskuuta Pariisissa tiiviissä yhteistyössä Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa ydinenergia-alan huippukokousta (Nuclear Energy Summit 2026). Kokous tarjoaa tärkeän mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja edistää käytännön ratkaisuja rauhanomaisen ydinenergian käytön turvalliseen ja kestävään kehittämiseen.

Kokouksessa valtioiden ja hallitusten päämiehet ja muut korkeat edustajat, kansainvälisten järjestöjen johtajat, rahoituslaitosten edustajat, teollisuuden edustajat ja asiantuntijat keskustelevat ydinenergian roolista suurten energia- ja ilmastohaasteiden ratkaisemisessa nykytilanteessa, jota leimaavat kasvava sähkön tarve, päästöjen vähentämisen välttämättömyys ja energian saatavuuteen liittyvät kysymykset.

Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan valtiosihteeri Mika Nykänen. Hän esittää tiistaina aamupäivällä kokouksen täysistunnossa Suomen puheenvuoron ja iltapäivän pyöreän pöydän keskustelussa puheenvuoron teemasta: One ambition for nuclear: Tripling Nuclear Energy. Valtiosihteerin ohjelmaan kuuluu myös kahdenvälisiä tapaamisia kokouspaikalla ja presidentti Emmanuel Macronin isännöimä illallinen Élysée-palatsissa.

Suomi kiittää Ranskaa siitä, että se on nostanut ydinenergian huippukokouksen myötä korkeimmalle mahdolliselle keskustelun tasolle. Suomi korostaa kokouksessa rooliaan edelläkävijänä ydinenergian käytön edistäjänä.

Suomi on, ja pyrkii jatkossakin olemaan vastuullisen ydinvoimantuotannon mallimaa. Suomi uudistaa parhaillaan ydinenergialakiaan, jolla sujuvoitetaan ydinvoimarakentamisen lupaprosesseja ja parannetaan sen soveltuvuutta uusiin ydinvoima- ja SMR-investointeihin ydinturvallisuudesta tinkimättä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään myös uusien ydinvoimahankkeiden riskinjakomalleja. Tämäkin selvitys julkaistaan kevään aikana. Suomessa on parhaillaan varhaisessa suunnitteluvaiheessa useita SMR-hankkeita. Niiden myötä ydinenergiaa voitaisiin käyttää sähkön tuotannon lisäksi myös lämmitykseen.

Eri puolilla maailmaa ydinenergia kiinnostaa. Tällä hetkellä se kattaa lähes 10 prosenttia maailman sähköntuotannosta, yli 20 % EU:n sähköntuotannosta ja monissa maissa sitä pidetään uusiutuvien energialähteiden tärkeänä täydentäjänä, koska sen avulla voidaan tuottaa vakaata, säädettävää ja vähähiilistä sähköä.

Huippukokouksen tarkoituksena on edistää vuoropuhelua sellaisten maiden välillä, joilla on jo ydinenergiaohjelma, ja niiden maiden välillä, jotka harkitsevat sellaisen käynnistämistä, erityisesti nousevissa talouksissa. Kokous tarjoaakin tärkeän mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja edistää käytännön ratkaisuja ydinvoiman turvalliseen ja kestävään kehittämiseen. Tavoitteena onkin kannustaa aloitteiden ja kumppanuuksien kehittämiseen maiden, kansainvälisten järjestöjen, rahoituslaitosten ja teollisuuden välillä.

