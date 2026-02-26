EU:n kilpailukykyneuvosto järjestetään Brysselissä 26.–27.2.2026. Neuvoston asialistalla ovat muun muassa kilpailukykyrahasto sekä komission sisämarkkina- ja kilpailukykyraportti. Suomi korostaa kilpailun turvaamista sisämarkkinoilla ja tuo neuvostossa esiin vaikuttamispaperin. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikkaosuudessa neuvosto käy periaatekeskustelun kilpailukykyrahastosta pienten ja keskisuurten eli pk-yritysten sekä eurooppalaisten arvoketjujen strategisen resilienssin vahvistamisen näkökulmasta. Suomi painottaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyn edistämistä toimitusketjuihin ja yritysten tasapuolisten toiminta- ja kilpailumahdollisuuksien varmistamista. Rahoitusta tulisi jakaa avoimen kilpailun periaatteella, jossa korostetaan korkeaa laatua, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta.

Neuvosto keskustelee komission vuotuisesta sisämarkkina- ja kilpailukykyraportista. Raportin kokonaiskuva on kaksijakoinen: sisämarkkinat ovat EU:n keskeisin vahvuus nykyisessä herkässä geopoliittisessa tilanteessa, mutta kehityksen tahti on hidastunut vaikuttaen kielteisesti markkinoiden täyden potentiaalin saavuttamiseen.

”EU:n kilpailukyky on kärsinyt viime vuosina eri syistä. Sisämarkkinat eivät ole edenneet suunnitelmien mukaisesti ja liiallinen sääntely vaikeuttaa yritystoimintaa. Epäreilu kilpailu, kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne ja tullikiistat vaikeuttavat tilannetta. EU:n on lunastettava hyödyt toimivista, tehokkaista sisämarkkinoista. Tämän lisäksi panostukset innovaatioon, tutkimukseen ja etenkin kasvuyritysten rahoitukseen, ovat edellytyksiä EU:n kilpailukyvyn paranemiselle ja kasvulle”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Suomi korostaa toimivan kilpailun merkitystä sisämarkkinoilla

Neuvostossa Suomi tuo esiin kilpailupolitiikkaa koskevan vaikuttamispaperin yhdessä muiden siihen liittyneiden jäsenmaiden kanssa. Paperin tarkoituksena on tuoda esiin näkemys toimivan ja tehokkaan kilpailupolitiikan ja erityisesti yrityskauppavalvonnan tärkeydestä kuluttajille, asiakasyrityksille sekä EU:n sisämarkkinoiden toimivuudelle ja globaalille kilpailukyvylle.

Ulostulon taustalla on komission tehtävä uudistaa EU:n yrityskauppavalvonnan suuntaviivat.

”Suomi on jo pitkään ollut vahvan ja itsenäisen kilpailupolitiikan äänitorvi. Toimiva kilpailu lisää tuottavuutta, kasvua ja kilpailukykyä sekä edistää toimitusketjujen monipuolisuutta, joka on olennainen osa resilienssiä. Sisämarkkinoiden toimiva kilpailu on tärkeää, jotta eurooppalaisilla yrityksillä olisi valmiuksia kilpailla myös globaaleilla markkinoilla”, painottaa elinkeinoministeri Puisto.

Tutkimusrahoitus vahvistaa unionin tulevaisuuden menestystä

Tutkimusosuudessa neuvoston on tarkoitus hyväksyä yleisnäkemys komission ehdotuksesta hiili- ja terästutkimusrahaston uudistamiseksi ja sen vuosien 2027–2034 tutkimusohjelmaksi. Päätösten avulla EU voi entistä tehokkaammin hyödyntää rahaston varoja eurooppalaisen hiili- ja terästeollisuuden kilpailukyvyn ja vähähiilisen siirtymän tukemiseksi tiukassa globaalissa kilpailutilanteessa.

Neuvoston periaatekeskustelussa ministerit antavat ohjausta tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma Horisontti Euroopan tulevan rahoituskauden neuvotteluihin. Suomi pitää tärkeänä, että Horisontti Eurooppa edistää jatkossakin avoimeen kilpailuun ja korkeaan laatuun perustuen huippututkimusta, innovaatioita ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja yhteiskunnalle.

”Horisontti Eurooppa -puiteohjelma on merkittävä työkalu eurooppalaisen tutkimuksen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi. Sen tulee jatkossa kiihdyttää Euroopan innovaatiokykyä tehokkaasti yhdessä tulevan kilpailukykyrahaston kanssa”, toteaa elinkeinoministeri Puisto.

