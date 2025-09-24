Kansainväliset osaajat rakentavat Suomeen kasvua ja työpaikkoja. Uusi kampanja houkuttelee Suomeen syväteknologia-alojen kansainvälisiä huippuosaajia erityisesti Intiasta, Yhdysvalloista, Brasiliasta ja Euroopasta.

”Tarvitsemme Suomeen parhaan mahdollisen osaamisen. Kampanjalla teemme suomalaista innovaatioalaa tunnetuksi maailmalla ja kannustamme kansainvälisiä huippuosaajia tarttumaan sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Suomella on valtava potentiaali syväteknologia-alojen huippumaana ja tätä näkymää on kaikin keinoin vahvistettava esimerkiksi osaamisen varmistamisella”, työministeri Matias Marttinen kertoo.

Kansainvälisen rekrytoinnin kansallinen toimija Work in Finland käynnistää uuden huippuosaajien houkuttelukampanjan syyskuussa 2025. Kampanja auttaa suomalaisia yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja tavoittamaan ja rekrytoimaan kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkijoita erityisesti teknologian aloilta. Se muun muassa tarjoaa suomalaisille työnantajille ja avoimille työpaikoille kansainvälistä näkyvyyttä digitaalisen markkinoinnin, kansainvälisen median, tapahtumien sekä verkostojen avulla. Kampanja myös tukee Suomen Akatemian rahoitushakua, joka edistää ulkomaisten tutkijoiden rekrytointia yliopistoihin.

”Suomesta ei löydy riittävästi osaajia huippututkimuksen tai teknologisen liiketoiminnan tarpeisiin. Kilpailu on maailmanlaajuisesti kovaa esimerkiksi kvanttilaskennassa, fotoniikassa ja terveysteknologiassa. Kansainväliset osaajat pitävät Suomen mukana innovaatiokilpailussa ja samalla houkuttelevat kansainvälistä yritystoimintaa Suomeen”, Work in Finlandin johtaja Laura Lindeman kommentoi.

Suomi on kiinnostava maa osaajille muun muassa avoimen ja vakaan yhteiskunnan, korkean teknologiaosaamisen ja hyvän elämänlaadun vuoksi. Nyt huippuosaajien uramahdollisuudet tuodaan aiempaa näkyvämmin esille kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi viranomaispalveluja kehitetään entistä sujuvammiksi.

”Houkuttelu on kohdistettu Euroopan omien osaajamarkkinoiden lisäksi Intiaan, Yhdysvaltoihin ja Brasiliaan, joissa arvioimme olevan sopivaa osaajapotentiaalia. Huippuosaajia kannattaa houkutella jokaisessa taloustilanteessa. Heidän edesauttamansa kasvu luo työpaikkoja suomalaisillekin”, työministeri Marttinen painottaa.

Tavoitteena on, että Suomi tunnetaan vuoteen 2030 mennessä yhtenä maailman parhaista asuinmaista huipputeknologian osaajille. Huippuosaajien houkuttelu on osa Talent Boost -toimintaa ja hallitusohjelman mukaista kansainvälisten rekrytointien kumppanuusmallia.

