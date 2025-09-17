Työministeri Marttinen: EU-sääntelyn yrityksille aiheuttamaa hallinnollista taakkaa on kevennettävä
Työministeri Matias Marttinen järjesti 17.9.2025 pyöreän pöydän keskustelun EU-sääntelyn keventämisestä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Tilaisuuteen oli kutsuttu yritysten ja elinkeinoelämän edustajia.
”Byrokratia ei saa muodostua esteeksi yritysten kasvulle. Suomalaiset yritykset tuntevat itse parhaiten säädökset, joita tulisi muuttaa. Yrityksiltä saaduilla viesteillä vaikutamme komissioon EU-sääntelyn järkevöittämiseksi”, työministeri Marttinen sanoo.
Sääntelyn yksinkertaistaminen ja toimeenpanon tehostaminen on yksi Suomen EU-ennakkovaikuttamisen painopisteistä. Suomi tukee Euroopan komission työtä sääntelytaakan vähentämiseksi. Komissio on muun muassa aloittanut sarjan lainsäädäntöehdotuksia (ns. Omnibus-paketit), joilla EU-sääntelyä yksinkertaistetaan ja yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään.
Työtä liiallisen sääntelyn purkamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi tehdään myös kansallisella tasolla. Hallituksen tavoitteena on purkaa 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia sekä varmistaa, ettei yritysten hallinnollinen taakka kasva hallituskauden aikana.
Hallinnollisella taakalla tarkoitetaan kustannuksia, joita aiheutuu yrityksille lain edellyttämistä tiedonantovelvoitteista, kuten ilmoituksista ja rekisteröinneistä.
