Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut virkatyöryhmän arvioimaan lainsäädäntöä, joka koskee maanpuolustukselle tärkeitä vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsitteleviä laitoksia. Näiden laitosten lupahakemusten käsittelyä, tiedoksiantovaatimuksia ja tietojen käsittelyä kartoitetaan Suomen muuttuneen turvallisuusympäristön vuoksi.

”Luvituksen tulee olla sujuvaa ja nopeaa puolustusteollisuuden hankkeissa. Siksi olemme työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistäneet työn, jolla varmistetaan, että lainsäädäntö vastaa sekä nykyisissä että tulevissa hankkeissa mahdollisimman hyvin maanpuolustuksen tarpeisiin”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Tällä hetkellä vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsittelevien ja varastoivien tuotantolaitosten lupamenettelyt ottavat vain osittain huomioon maanpuolustukselle tärkeät kohteet. Mahdollisten lakimuutosten kartoittaminen on tarpeellista, jotta laitosten tietojen luottamuksellisuus ja turvallisuusnäkökulmat voidaan jatkossa varmistaa viranomaismenettelyissä.

Työryhmän tehtävänä on muodostaa yhteinen tilannekuva ja tarvittaessa valmistella ehdotus mahdollisista lainsäädäntömuutoksista. Työryhmän toimikausi kestää 31.12.2025 asti.



Lisätiedot:

hallitusneuvos Pauliina Kanerva, p. 0295 060 160 (paikalla 1.–4.7.2025)

hallitusneuvos Mikko Holm, p. 0295 047 377 (paikalla 7.–11.7.2025)

hallitusneuvos Eriika Melkas, p. 0295 047 134 (paikalla 14.7.2025 alkaen)