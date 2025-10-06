Suomi ja Indonesia allekirjoittivat 6.10.2025 energia-alan yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU). Sen tavoitteena on kehittää maiden välistä teknistä ja taloudellista yhteistyötä kestävän, puhtaan ja uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden osalta sekä edistää suomalaisten yritysten pääsyä Indonesian markkinoille.

MOU allekirjoitettiin Helsingissä indonesialaisen yritysdelegaation Suomen matkan aikana. Sen ovat allekirjoittaneet Suomen puolesta ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Indonesian puolesta energia- ja mineraalivaraministeriön pääsihteeri Ahmad Erani Yustika.

Indonesialaisten vierailun käynnisti interaktiivinen energiatyöryhmä. Sen osallistujat olivat Indonesian ministeriöstä ja energia-alalta. Suomen puolelta Business Finland ja edelläkävijäyritykset esittelivät ratkaisujaan puhtaan energian alueella.

Matkansa aikana Indonesian yritysdelegaatio vierailee 7.–8.10.2025 Eurajoella tutustuen Olkiluodon ydinvoimalaitokseen ja Vaasassa kohteenaan Wärtsilän teknologiakeskus, hiilineutraaliuteen tähtäävä ja kiertotalouteen perustuva WestEnergy laitos, sekä Vaasan energiaklusteri.

Pöytäkirja vahvistaa maiden välisen energia-alan teknologia- ja yritysyhteistyön pohjaa

Pöytäkirjan valmistelusta on vastannut Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ulkoministeriön ja Business Finlandin tuella. Se täydentää maiden välistä energia-alan yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka allekirjoitettiin toukokuussa 2022. Jo aiemmin, vuodesta 2015 lähtien, maiden välillä on ollut jo kahdenvälinen energia-alan MOU.

Suomalaisilla energia-alan yrityksillä on vahva intressi Indonesian markkinoille. Suurena ja kasvavana taloutena Indonesiassa on hyödyntämätöntä potentiaalia, ja monille suomalaisyrityksille maan merkitys on suuri.

Tavoitteena on löytää konkreettisia ratkaisuja siihen, miten Suomi voi tukea Indonesian energiasiirtymää, jotta Indonesia voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2060 mennessä tai aiemmin.

Energia-alan MOU mahdollistaa pohjan laaja-alaiselle yhteistyölle. Se kattaa muun muassa älykkäät ja joustavat energiajärjestelmät, uusiutuvan energian eri muodot, energiatehokkuuden, jätteestä energiaksi, energian varastoinnin, hiilidioksidin talteenoton, sähköautojen latausinfran sekä ydinvoiman ja uudet energiaratkaisut, kuten vedyn.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Päivi Laitila, TEM, p. +358 50 305 2406