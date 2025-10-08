Ruotsi ja Suomi järjestivät 7.10.2025 Tukholmassa kansainväliseen Nordic-Baltic Nuclear Investment Summit -konferenssiin, joka keskusteltiin julkisten toimijoiden, yritysten ja sijoittajien kesken uuden ydinenergian edistämistä.

Huipputapaamisen isäntinä toimivat energia- ja elinkeinoministeri ja varapääministeri Ebba Busch ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Kokous oli yhteinen keskustelunaloite, jolla avataan kansainvälinen vuoropuhelu eri toimijoiden sitouttamiseksi ydinenergian kehittämisen kiihdyttämiseen. Tapaamisen keskiössä on ydinenergian uudet ja nousevat liiketoiminta- ja investointimahdollisuudet erityisesti Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

Huippukokoukseen osallistui yli 80 toimijaa 20 eri maasta edustaen ydinenergiasektorin koko arvoketjua. Osallistujat olivat ydinenergian kansainvälisiä omistajia, alan yritysten pääjohtajia, potentiaalisia sijoittajia ja rahoittajia, julkishallinnon asiantuntijoita ja kansainvälisten organisaatioiden edustajia. Ministeri- tai hallitustason tason edustus oli Ruotsista, Suomesta, Virosta, Liettuasta ja Puolasta.

Konferenssin osallistujat allekirjoittivat julkilausuman, jossa ne tunnistivat kiireellisen tarpeen päättäväisiin toimiin energiaturvallisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä samalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uudet ydinenergiainvestoinnit voivat osaltaan edistää energiatavoitteiden saavuttamista, ja vastata myös yhteisten sähkömarkkinoiden haasteisiin, jotka liittyvät energian kohtuuhintaisuuteen ja toimitusvarmuuteen.

Useat valtiot Pohjoismaissa ja Baltian alueella suunnittelevat investointeja uusiin ydinvoimaloihin. Yksikään maa ei tähän pysty täysin itsenäisesti, vaan jokainen hanke vaatii tiivistä yhteistyötä, josa hyödynnetään naapurimaiden asiantuntemusta, resursseja ja osaamista sekä globaaleja toimitusketjuja. Yhdessä voidaan kehittää myös uusia ydininnovaatioita, kuten ydinlämmitystä, sekä jakaa parhaita käytäntöjä uudet teknologian, ydinjätteen hallinnan ja syvien geologisten loppusijoitusratkaisujen alalta.

Julkilausuman allekirjoittajat näkevät selkeitä yhteisiä hyötyjä ydinvoiman laajentamisessa Itämeren alueella. Ilmastonsuojelun ja energiaturvallisuuden lisäksi suuret infrastruktuurihankkeet vahvistavat strategisina mahdollisuuksina osallistujamaiden teollista perustaa ja innovaatiota, mikä puolestaan parantaa alueen kilpailukykyä ja vaurautta.

”Suomi tavoittelee investointipäätöksiä uuteen ydinvoimaan vielä tällä hallituskaudella. Esittelimme kokouksessa Suomen osaamista ja pitkäjänteisiä toimia ydinvoimainvestointien edistämiseksi. Suomessa on ratkaistu myös ydinjätehuollon haasteita, kun Onkalo aloittaa käyttöluvan saatuaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen Eurajoella”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala linjaa.

”Suomessa on parhaillaan käynnissä intensiivinen lainsäädäntötyö ydinvoimaan liittyvän säädösten ja lupaprosessien parantamiseksi ja tehostamiseksi. Sujuvat lupaprosessit tarjoavat hyvät edellytykset yrityksille, jotka haluavat investoida ydinvoimaan. Myös ydinenergian rahoitusselvitys on käynnissä, ja valmistuu ensi vuoden alkupuolella”, ministeri Multala toteaa.

”Nämä ovat avaintekijöitä, joka mahdollistavat uuden ydinvoiman nopean rakentamisen ja uudenlaisten teknologioiden käyttöönoton, ja jolla voidaan vauhdittaa myös siirtymää päästöttömään lämmöntuotantoon perinteisen sähköntuotannon rinnalla”, Multala jatkaa.

Suomi on osoittanut, että ydinenergiaa voidaan kehittää vastuullisesti, turvallisesti ja kansalaisten tuella. Politiikkamme on perustunut pitkäjänteiseen suunnitteluun, innovaatioihin ja kansainväliseen yhteistyöhön – ja olemme valmiita jakamaan näitä oppeja naapureidemme kanssa”, Multala tiivistää.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, p. 029 504 8274

neuvotteleva virkamies Elina Johansson, TEM, p. 050 301 4607

ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Eemil Nuuttila, p. 044 332 8332