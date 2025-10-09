Suomi on päättänyt muuttaa alueiden kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen tähtäävää EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaa.

Valtioneuvoston 9. lokakuuta 2025 tekemän päätöksen perusteella ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston rahoitusta uudelleen kohdistetaan uusiin erityistavoitteisiin noin 300 miljoonaa euroa (ml. kansallinen vastinrahoitus).

Uudet ohjelman erityistavoitteet ovat:

Puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan teollisuuskapasiteetin vahvistaminen (n. 90 milj. euroa).

Sotilaallista liikkuvuutta edistävän kaksikäyttöisen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen (n. 210 milj. euroa).

Tavoitteena on tukea puolustuksen tuotannollisen kapasiteetin lisäystä noin 700 yrityksessä painottaen ensisijaisesti kaksikäyttöteknologiaa. Tavoitteena on myös infrastruktuurin muokkaaminen niin, että se soveltuu sekä sotilaallisen liikkuvuuden että elinkeinoelämän tarpeisiin.

"Uudelleenkohdistus vahvistaa osaltaan Suomen ja EU:n puolustusvalmiutta. Koheesiopolitiikan uudistuspaketti tarjoaa välineitä Suomen esittämiin toiveisiin tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on heijastunut alueiden taloudelliseen kehitykseen", sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Uudet tavoitteet hallinnoidaan valtakunnallisena teemana, ja rahoittajina toimivat vuoden 2026 alusta alkaen toimintansa aloittavat elinvoimakeskukset (4). Rahoitusta kohdennetaan koko Manner-Suomeen nykyisten indikatiivisten alueellisten kehysten mukaisesti. Uusien tavoitteiden toimeenpano käynnistyy keväällä 2026. Euroopan komission pitää vielä hyväksyä Suomen esittämä ohjelmanmuutos.

Suomi on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan EU:ssa siihen, että puolustukseen liittyvät investoinnit tukisivat myös alueellista kokonaisturvallisuutta ja elinvoimaa. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmanmuutos osoittaa, että Suomi hyödyntää EU:n tarjoamat mahdollisuudet vastatakseen Venäjän aiheuttamiin haasteisiin ja samalla vahvistaa asemaansa tulevan ohjelmakauden EU-rahoitusneuvotteluissa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa, syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä ja nyt myös puolustusta. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet. Ohjelman julkinen rahoitus on 3,159 miljardia euroa, joista 1,935 miljardia on EU-rahoitusta ja 1,224 miljardia kansallista vastinrahoitusta.

Lisätietoja:

elinkeinoministerin erityisavustaja Teemu Hartikainen, p. 050 563 0200

aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM p. 0295 064 937

johtava asiantuntija Valtteri Karhu, TEM, p. 0295 047 209

Sähköpostimme ovat muotoa [email protected]