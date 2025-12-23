Strategian tavoitteena on kehittää yhteisötaloutta ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä sekä parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa.

Yhteisötalous on osa kansantaloutta ja elinkeinotoimintaa. Sillä tarkoitetaan toimijoita, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja jäsenilleen tai yhteiskunnalle. Toimijoita yhdistää muun muassa se, että ne asettavat voittojen sijaan etusijalle ihmiset sekä sosiaalisen tai ympäristöön liittyvän tavoitteen.

Yhteiskunnalliset yritykset harjoittavat liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja käyttävät suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään tämän tavoitteensa edistämiseen. Suomessa arvioidaan olevan noin 5 000 yhteiskunnallista yritystä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 10 miljardia euroa, ja ne työllistävät yli 85 000 henkilöä.

Visiona kasvava ja vaikuttava yhteisötalous

Uudessa strategiassa asetetaan visioksi vuosille 2026–2030, että Suomessa on kasvava ja vaikuttava yhteisötalous, joka lisää työllisyyttä, osallisuutta sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvua. Toiminnan perustana ovat hyvät toimintaedellytykset yhteiskunnallisille yrityksille ja yhteisötalouden toimijoille.

Yhteisötalouden keskeiset kehittämiskohteet liittyvät rahoituksen saatavuuteen, sosiaalisten innovaatioiden luomiseen, työllisyyden edistämiseen sekä hankintakäytäntöihin. Toimialoista panostetaan erityisesti kiertotalouteen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Yhteisötalous voi tarjota palveluja jatkossa esimerkiksi maaseudulla julkisen ja kolmannen sektorin kumppanina, mikä vahvistaa myös huoltovarmuutta ja yhteiskunnan resilienssiä. Keskeinen rooli on myös erilaisella ohjauksella ja tiedottamisella.

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään toimintaohjelmassa.

Päivitetty strategia vastaa EU:n suosituksiin

Suomen ensimmäinen yhteiskunnallisten yritysten strategia hyväksyttiin vuonna 2021. Sen jälkeen EU ja muut kansainväliset toimijat ovat antaneet yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi erilaisia suosituksia. Päivitetyllä strategialla vastataan ensi sijassa EU:n suositukseen, mutta myös kansalliset kehittämistarpeet on huomioitu.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli strategian laajassa yhteistyössä yhteisötalouden toimijoiden kanssa. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus kokosi tietoa strategiavalmistelun tueksi. Valmistelua ohjattiin valtakunnallisessa ESR+ Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen johtoryhmässä.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Hanna Hämäläinen, TEM, p. 0295 047 060