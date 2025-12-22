Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksista, joilla muutettaisiin eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä annettua lakia ja yhtä päästökauppalain pykälää sekä asetusluonnoksesta, jolla muutettaisiin eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä annettua asetusta. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 13.2.2026 saakka.

Muutosten taustalla on EU:n tavoite vauhdittaa uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen pääsyä energiajärjestelmään, ja tukea siirtymää pois maakaasusta kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Esityksillä tehtäisiin kestävyyslakiin ja -asetukseen kaasumarkkinadirektiivin vähähiilisille polttoaineille asetettavien vaatimusten ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien säännösten edellyttämät muutokset. Samalla kansallista järjestelmää laajennettaisiin siten, että sillä voitaisiin osoittaa myös vähähiilisten polttoaineiden vaatimustenmukaisuus eli niille asetettavan päästövähennystä koskevan kestävyyskriteerin täyttyminen.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan sääntelyn tavoitteena on päästövähennysten varmistaminen. Vähähiilisten polttoaineiden käytöstä saatavien kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten on oltava vähintään 70 prosenttia fossiiliseen vertailukohtaan nähden. Päästövähennysten laskeminen tehdään komission delegoidun säädöksen (EU) 2025/2359 mukaisella menetelmällä. Kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden osalta sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2023/1185 mukaista menetelmää.

Uusiutuville polttoaineille asetetut vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskeva sääntely pysyisivät kestävyyslaissa ja -asetuksessa ennallaan.

Päästökauppalain 34 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden ja vähähiilisten polttoaineiden nollapäästöisyyden osoittamista koskevat vaatimukset lisättäisiin päästökauppalakiin.

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 5.8.2026.

Lausunnot annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua palvelun sivustolla. Jos lausunnon antaminen palvelussa ei ole mahdollista, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa pyydetään silloin mainitsemaan asianumero VN/12869/2025.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Julia Ranta, TEM, p. 0295 047 122

erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, p. 029 504 7133