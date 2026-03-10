Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) tilinpäätöksen vuodelle 2025 ja päättänyt rahaston voiton tuloutuksesta. Rahasto koostuu kahdesta erillisvarallisuudesta, jotka ovat Varautumisrahasto ja ydinenergian käytön asiantuntemusta varmistava Ydinjätteen- ja ydinturvallisuustutkimuksen tutkimusrahasto.

Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on huolehtia siitä, että yhteiskunnalla on riittävät varat ja osaaminen ydinjätehuollon hoitamiseksi kaikissa olosuhteissa. Rahasto on valtion talousarvion ulkopuolella, ja se toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

Varautumisrahaston tilikauden voitto, 99 535 564,49 euroa, lisätään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksiin siinä suhteessa kuin kunkin varoja on kalenterivuoden aikana ollut rahaston käytössä. Jätehuoltovelvollisia ovat Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oyj, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Posiva Oy. Varautumisrahaston hallintokulut olivat 405 147 euroa.

Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan Varautumisrahastoon kerätään varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon tulevista kustannuksista. Rahastossa päättyneen tilikauden lopussa oleva noin 3,0 miljardia euron varallisuus kattaa kaikkien Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten laitosten purkamiskustannukset.

Varautumisrahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltomaksuista ja rahaston lainaus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Ydinjätehuoltomaksuja ovat velvollisia suorittamaan ne, joiden toiminnasta aiheutuu ydinjätteitä.

Rahaston varoja on takaisinlainattu ydinjätehuoltovelvollisille yhtiöille, sijoitettu Suomen valtion sarjalainoihin ja sijoitettu korko- ja osakemarkkinoille varainhoitajien kautta.

Ydinenergian käytön asiantuntemusta varmistava tutkimusrahasto

Rahastoon kerätään vuosittain varoja käytettäväksi alan tutkimustoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2025 ydinturvallisuustutkimusta varten kerättiin noin 8,0 miljoonaa euroa.

Tutkimusrahasto jakoi vuonna 2025 ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimushankkeille SAFER2028-tutkimusohjelman kautta 8 246 339 euroa. Tutkimusohjelman hallintohankkeelle myönnettiin 568 558 euroa. Tutkimusrahaston hallintokulut olivat 86 721 euroa. Sen tilikauden kulujäämä oli 62 867,33 euroa. Tämä tilikauden tappio vähennetään rahaston pääomasta.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 5.3.2026 esitystä, jonka mukaan työ- ja elinkeinoministeriö saa vahvistaa VYR:n vuoden 2025 tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti.

