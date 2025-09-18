OECD:n ydinenergia-alan virasto (NEA) ja Etelä-Korean hallitus järjestävät 18.–19.9.2025 Pariisissa Roadmaps to New Nuclear -ministerikokouksen, jonka tavoitteena on vahvistaa hallitusten ja teollisuuden yhteistyötä ydinvoiman roolin kasvattamiseksi puhtaan energian ja energianhuollon turvaajana. Suomea edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan valtiosihteeri Mika Nykänen.

Valtiosihteeri Mika Nykänen keskustelee Pariisissa kahdenkeskisesti Etelä-Korean kauppa- teollisuus- ja energia-asioiden valtiosihteerin Hohyeon Leen kanssa ydinjätteen loppusijoituksesta, Puolan energiaministeriön ydinenergiaosaston johtajan Pawel Gajdan kanssa ydinvoiman kehitysnäkymistä sekä biodiversiteetti- ja ympäristönsuojelun apulaispääsihteerin Antti Toomingin kanssa Viron ydinvoiman tilannekuvasta.

Nykänen edustaa hallitusten näkökulmaa toimiessaan toisena puheenjohtajana työryhmäistunnossa, joka pyrkii tuomaan yhteen poliittisen päätöksenteon sekä yrityssektorin näkökulmat tavoitteena tarkastella ydinvoiman rakentamisen ja toimitusketjujen realiteetteja. Ydinvoimalahankkeet ovat monissa OECD-maissa kärsineet viivästyksistä ja kustannusten ylityksistä, mikä on paljastanut puutteita toimitusketjuissa ja projektinhallinnassa. Istunnossa keskustellaan keinoista, joilla hallitukset ja alan teollisuus voisivat vahvistaa toimitusketjuja, edistää strategisia kumppanuuksia ja varmistaa ydinvoimaprojektien toteutus ajallaan ja budjetissa.

Roadmaps to New Nuclear -kokouksen pääteemoja ovat rahoitus, toimitusketjujen vahvistaminen ja osaavan työvoiman turvaaminen. Uusien ydinvoimahankkeiden onnistuminen edellyttää merkittäviä pääomia kilpailukykyisin ehdoin. Myönteistä on, että instituutiot kuten Yhdysvaltain kehitysrahoitusyhtiö ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta ydinvoimahankkeisiin.

Yhtenä toimitusketjujen haasteena on viime vuosikymmeninä OECD-maissa tapahtunut kapasiteetin hiipuminen, kun uusia laitoksia ei ole rakennettu. Kansainvälinen yhteistyö ja SMR-teknologian teolliset innovaatiot voivat auttaa vahvistamaan ketjujen joustavuutta ja parantamaan hankkeiden kustannustehokkuutta. Lisäksi tarvitaan laajaa panostusta koulutukseen ja osaamisen siirtoon, jotta globaali ydinvoimakapasiteetin kolminkertaistaminen on mahdollista.

Tapahtuma ajoittuu ydinvoiman kansainvälisen nousun hetkeen: 31 maata on sitoutunut kapasiteetin kolminkertaistamiseen vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää noin 20 GWe lisärakentamista vuosittain vuodesta 2030 lähtien. Kehitystä vauhdittavat sekä suuret kolmannen sukupolven reaktorit että pienet modulaariset reaktorit (SMR), joita kehitetään niin sähkön kuin vedyn ja lämmön tuotantoon. Myös Suomessa on meneillään ydinenergian kokonaisuudistus, jonka yhtenä tavoitteena on mahdollistaa SMR-reaktorit. Lisäksi meneillään on jo lukuisia SMR-teknologian kehitysaloitteita, joilla tähdätään sähköntuotannon lisäksi kaukolämmön tuotantoon.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, p. 029 504 8274

erityisasiantuntija Anita Silanterä, Suomen pysyvä edustusto, Pariisi (OECD), p. +33 6 326 339 40

