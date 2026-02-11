Elinkeinoministeri Sakari Puisto iloitsee tänään julkaistusta Yhdysvaltojen rannikkovartioston ja Helsingin telakan välisestä jäänmurtajasopimuksesta. Aikaisemmin 29.12.2025 rannikkovartiosto ja Rauman telakka ilmoittivat sopimuksestaan. Näiden sopimusten myötä käynnistyy kaikkiaan neljän jäänmurtajan rakentaminen Helsingin ja Rauman telakoilla.

”Helsingin telakan jäänmurtajatilauksen varmistuminen on erinomainen asia. Tällä ja aiemmin uutisoidulla Rauman telakan sopimuksella on erittäin merkittäviä positiivinen vaikutus suomalaiselle meriteollisuudelle. Telakoiden sekä laajan alihankinta- ja kumppaniverkoston muodostama kokonaisuus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto on tilannut yhteensä 11 jäänmurtajaa. Näistä seitsemän rakennetaan Yhdysvalloissa. Helsingin telakan omistajan Davien Texasin Galvestonissa sijaitsevalla telakalla rakennetaan kolme näistä jäänmurtajista.

”Suomalaisen teknologian kaupallinen hyödyntäminen sekä suomalaisen osaamisen hyödyntäminen tulevat olemaan merkittävässä roolissa Galvestonissa rakennettavissa aluksissa”, arvioi elinkeinoministeri Puisto.

Sopimukset perustuvat Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoittivat Washingtonissa lokakuussa 2025. Jäänmurtajatilaus on konkreettinen osoitus maiden pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja vahvistaa myös ICE Pactin puitteissa tehtävää murtajayhteistyötä Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä.

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada allekirjoittivat 18. marraskuuta 2025 kolmenvälisen julkilausuman, jossa vahvistetaan tuki syksyllä 2024 käynnistetylle ICE Pact -jäänmurtajayhteistyölle, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä maailmanluokan arktisten ja polaaristen jäänmurtajien sekä niihin liittyvien suorituskykyjen kehittämisessä. Tämä vahvistaa samalla Suomen asemaa alan johtavana toimijana sekä liittolaisten kykyä toimia arktisella alueella.

