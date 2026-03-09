EU-maiden ministerit ovat koolla työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä 9. maaliskuuta. Suomea edustaa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman.

Ministerit käyvät periaatekeskustelun siitä, millä toimintatavoilla jäsenmaat voivat katkaista köyhyyden kierteen ja ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. Aihe on sidoksissa valmisteilla olevaan ensimmäiseen EU:n köyhyyden vastaiseen strategiaan, joka komission on tarkoitus julkaista syksyyn mennessä.

Kokouksen tausta-aineiston mukaan köyhyyden ja osattomuuden torjuminen edellyttävät nykyistä kokonaisvaltaisempia ja tehokkaampia politiikkatoimia. Avainasemassa ovat yksilökeskeiset ja mahdollistavat aktivointipalvelut sekä varhainen tuki. Näitä tarvitaan toimeentulon turvaamisen lisäksi, samoin kuin hallinnonalat ylittävää yhteistyötä.

Suomi korostaa ihmisten osallisuuden ja työkyvyn vahvistamista sekä työttömyyden vähentämistä ja aktiivisuuden lisäämistä. Näillä on Suomen mukana myönteinen vaikutus taloudelliseen kestävyyteen, yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.

Suomi korostaa tekoälyn käytön kehityksen seurantaa

Eurooppalaista ohjausjaksoa 2026 koskevassa asiakohdassa ministerit keskustelevat tekoälyn käytöstä laadukkaiden työpaikkojen takaamiseksi ja työntekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi. Suomi painottaa tekoälyn käytön kehityksen tarkkaa seurantaa ja yhteistyötä haasteiden ratkomiseksi ja hyötyjen levittämiseksi.

Lapsiköyhyyden vähentämiseksi tarvitaan varhaisia toimia

Ministereiden on tarkoitus hyväksyä päätelmät lasten hyväksi tehtävistä investoinneista, joilla vahvistetaan lapsen hyvinvointia, edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan lapsiköyhyyttä EU:ssa. Päätelmissä korostetaan varhaislapsuuden ratkaisevaa merkitystä.

Lisäksi neuvoston on tarkoitus hyväksyä osana eurooppalaista ohjausjaksoa euroalueen talouspolitiikasta vuonna 2026 annetun suosituksen työllisyys- ja sosiaalinäkökohtia koskeva ehdotus ja vuoden 2026 yhteinen työllisyysraportti ja sitä koskevat päätelmät. Ministerit hyväksyvät myös henkistä pääomaa koskevan suosituksen, jossa annetaan ohjeita työvoimapulan ja osaamisvajeen korjaamiseksi EU:ssa.

Ministerit hyväksyvät myös työllisyyskomitean keskeiset viestit nuorisotakuun täytäntöönpanon arvioinnista.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Nuutti Hyttinen, p. 0295 163 07

Erityisasiantuntija Juuli Hakulinen STM 029 516 3283

Johtava asiantuntija Riikka-Maria Turkia, TEM, p. 029 504 7135

Sähköpostit muotoa [email protected]